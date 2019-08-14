Yüksel Ak Rimer'in son hali ağızları açık bıraktı! Yaşıyla yıllara meydan okuyor

Bir dönemin 'model' furyasının öncü ve aranan isimlerinde biriydi Yüksel Ak. 2000 yılı Türkiye güzeli ve dünya üçüncüsü olan Yüksel Ak önce Şenol İpek'le başarısız bir evlilik yaşamış ve ayrılmıştı. Ardından Osman Rimer ile evlenen Yüksel Ak şimdilerde herkesin gıptayla baktığı bir evlilik sürdürüyor. 39 yaşındaki Yüksel Ak Rimer, şöhret dünyasından elini eteğini çekti çekmesine ama sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Yüksel Ak Rimer'in son halini görünce çok şaşıracaksınız.

14.08.2019 09:37 - Son Güncelleme: 14.08.2019 09:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





