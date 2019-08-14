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Yüksel Ak Rimer'in son hali ağızları açık bıraktı! Yaşıyla yıllara meydan okuyor

Bir dönemin 'model' furyasının öncü ve aranan isimlerinde biriydi Yüksel Ak. 2000 yılı Türkiye güzeli ve dünya üçüncüsü olan Yüksel Ak önce Şenol İpek'le başarısız bir evlilik yaşamış ve ayrılmıştı. Ardından Osman Rimer ile evlenen Yüksel Ak şimdilerde herkesin gıptayla baktığı bir evlilik sürdürüyor. 39 yaşındaki Yüksel Ak Rimer, şöhret dünyasından elini eteğini çekti çekmesine ama sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Yüksel Ak Rimer'in son halini görünce çok şaşıracaksınız.

14.08.2019 09:37 - Son Güncelleme: 14.08.2019 09:46
Yüksel Ak Rimer'in son hali ağızları açık bıraktı! Yaşıyla yıllara meydan okuyor

Yüksel Ak, 2003'te Türkiye güzeli seçilmiş ve aynı yıl katıldığı 'Dünya Güzellik Yarışması'nda 3. olmuştu.

Yüksel Ak Rimer'in son hali ağızları açık bıraktı! Yaşıyla yıllara meydan okuyor

Yüksel Ak, 2005 yılında Osman Rimer ile evlendi ve İzmir'e yerleşti.

Yüksel Ak Rimer'in son hali ağızları açık bıraktı! Yaşıyla yıllara meydan okuyor

Mesleğini zirvedeyken bırakan Ak, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden.

Yüksel Ak Rimer'in son hali ağızları açık bıraktı! Yaşıyla yıllara meydan okuyor

39 yaşındaki Yüksel Ak'ın fotoğraflarına beğeni yağıyor.

Yüksel Ak Rimer'in son hali ağızları açık bıraktı! Yaşıyla yıllara meydan okuyor

İşte Yüksel Ak'ın son hali.

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