RAMAZAN İMSAKİYE
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"Yuh" dememek elde değil! Dilan Polat'ın ayaklarını öptüğü eşine aldırdığı çöp kovasının fiyatı akıllara zarar "Görgüsüzlük"

Ünlü sosyal medya fenomeni Dilan Polat yine yaptı yapacağını... Daha önce yaptığı bir açıklamada "Bir gün 759 bin TL harcadığını" söyleyen ve paylaşımında eşinin ayaklarını öpen Dilan Polat, zaman zaman yaptığı harcamalarla gündeme geliyor. Polat, onlara bir yenisini daha ekledi. Dilan Polat'ın eşinden istediği çöp kovasının fiyatı akıllara zarar.

31.03.2023 16:30 - Son Güncelleme: 31.03.2023 16:30
Yuh dememek elde değil! Dilan Polat’ın ayaklarını öptüğü eşine aldırdığı çöp kovasının fiyatı akıllara zarar Görgüsüzlük

Sosyal medya hesabında 5 milyon takipçisi olan iş insanı Dilan Polat sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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Yuh dememek elde değil! Dilan Polat’ın ayaklarını öptüğü eşine aldırdığı çöp kovasının fiyatı akıllara zarar Görgüsüzlük

Doğum fotoğrafçılığı ile iş hayatına giriş yapan ve 2017 yılında ablası Sıla Doğu ile İstanbul'da güzellik merkezi açan Dilan Polat "Bir günde 759 bin TL harcadım" deyince herkesi şoke etmişti.

Yuh dememek elde değil! Dilan Polat’ın ayaklarını öptüğü eşine aldırdığı çöp kovasının fiyatı akıllara zarar Görgüsüzlük

Polat, sosyal medyada asıl şöhreti eşinin ayaklarını öptüğü videoyla yakalamıştı.

Yuh dememek elde değil! Dilan Polat’ın ayaklarını öptüğü eşine aldırdığı çöp kovasının fiyatı akıllara zarar Görgüsüzlük

Ayrıca sık sık lüks yaşantısından kesitler de paylaşıyor Polat.

Yuh dememek elde değil! Dilan Polat’ın ayaklarını öptüğü eşine aldırdığı çöp kovasının fiyatı akıllara zarar Görgüsüzlük

Paylaşımlarıyla "görgüsüz" yorumlarına maruz kalan Dilan Polat, şimdi de lüks evine almak istediği çöp kovasıyla dikkat çekti.

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