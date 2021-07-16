YouTuber Enes Batur lüks arabasını isteyen takipçisine verdi düğün arabasına çevirdi! Aracın değeri dudak uçuklattı...

Sosyal medya fenomeni Enes Batur geçtiğimiz kasım ayında Etiler'de kaza yapmış, 1 milyon 350 bin lira değerindeki Camaro SS marka aracı kullanılamaz hale gelmişti. Genç YouTuber, olayın ardından kendine yeni bir araç satın aldı ve bu kez tercihini cipten yana kullandı.