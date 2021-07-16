YouTuber Enes Batur lüks arabasını isteyen takipçisine verdi düğün arabasına çevirdi! Aracın değeri dudak uçuklattı...
YouTuber Enes Batur lüks arabasını isteyen takipçisine verdi, düğün arabasına çevirdi! 1 milyon 350 bin lira değerindeki Camaro SS marka otomobiliyle Etiler'de ağaca çarpan Enes Batur, kazanın ardından kendine yine lüks bir araç aldı. Ünlü YouTuber 1 milyon liraya aldığı yeni cipi ile sosyal medyadan kendisine mesaj atan takipçisine jest yaptı.
16.07.2021 11:45
- Son Güncelleme: 16.07.2021 11:53
DEĞERİ 1 MİLYON LİRA!
YouTuber Enes Batur lüks arabasını isteyen takipçisine verdi düğün arabasına çevirdi!
Sosyal medya fenomeni Enes Batur geçtiğimiz kasım ayında Etiler'de kaza yapmış, 1 milyon 350 bin lira değerindeki Camaro SS marka aracı kullanılamaz hale gelmişti. Genç YouTuber, olayın ardından kendine yeni bir araç satın aldı ve bu kez tercihini cipten yana kullandı.
Enes Batur, 1 milyon lira ödediği Hummer marka cipi ile sosyal medyadan kendisine mesaj atan takipçisine jest yaptı.
Düğün aracı olarak takipçisine aracını veren Enes Batur'un 1 milyon liralık arabası başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin pahalı oyuncakları...