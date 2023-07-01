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Haberler Magazin Yonca Evcimik'in kalçası sosyal medyanın gündeminde "Daha karıştırırsanız neler çıkar" Mayolu pozları sonrası ortalık karıştı

Yonca Evcimik'in kalçası sosyal medyanın gündeminde "Daha karıştırırsanız neler çıkar" Mayolu pozları sonrası ortalık karıştı

Yonca Evcimik'in mayolu pozları sonrası ortalık karıştı... Geçtiğimiz günlerde havuzda ve teknede mayolu pozlarıyla takipçilerinin karşısına çıkan Yonca Evcimik, verdiği cevapla gündem oldu. "Kaç yaşındasın acaba? Ben yaşlandım sen hala aynısın" , "Abla sen hiç yaşlanmıyor musun?" , "Bu yaz epey göreceğiz sanırım seni" yorumları yapılan Yonca Evcimik adından söz ettirdi. İşte detaylar...

01.07.2023 12:05 - Son Güncelleme: 01.07.2023 13:52
Yonca Evcimik’in kalçası sosyal medyanın gündeminde Daha karıştırırsanız neler çıkar Mayolu pozları sonrası ortalık karıştı

Çılgın Bediş dizisi ile bir döneme damga vuran ünlü oyuncu ve şarkıcı Yonca Evcimik, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Yonca Evcimik’in kalçası sosyal medyanın gündeminde Daha karıştırırsanız neler çıkar Mayolu pozları sonrası ortalık karıştı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Yonca Evcimik tatil sezonunu Bodrum'da açanlardan...

Yonca Evcimik’in kalçası sosyal medyanın gündeminde Daha karıştırırsanız neler çıkar Mayolu pozları sonrası ortalık karıştı

Bitez'de tatil yapan Yonca Evcimik'İn havuz pozlarını görenler şaştı kaldı.

Yonca Evcimik’in kalçası sosyal medyanın gündeminde Daha karıştırırsanız neler çıkar Mayolu pozları sonrası ortalık karıştı

Havaların ısınmasıyla tatile giden Yonca Evcimik kameralara poz verdi. Peş peşe paylaşım yapan Yonca Evcimik'in yıllar içerisindeki değişim gündem oldu.

Yonca Evcimik’in kalçası sosyal medyanın gündeminde Daha karıştırırsanız neler çıkar Mayolu pozları sonrası ortalık karıştı

Bu paylaşımlara dair yapılan bir habere verdiği yanıt ise sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

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