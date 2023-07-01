Yonca Evcimik'in kalçası sosyal medyanın gündeminde "Daha karıştırırsanız neler çıkar" Mayolu pozları sonrası ortalık karıştı
Yonca Evcimik'in mayolu pozları sonrası ortalık karıştı... Geçtiğimiz günlerde havuzda ve teknede mayolu pozlarıyla takipçilerinin karşısına çıkan Yonca Evcimik, verdiği cevapla gündem oldu. "Kaç yaşındasın acaba? Ben yaşlandım sen hala aynısın" , "Abla sen hiç yaşlanmıyor musun?" , "Bu yaz epey göreceğiz sanırım seni" yorumları yapılan Yonca Evcimik adından söz ettirdi. İşte detaylar...
01.07.2023 12:05 - Son Güncelleme: 01.07.2023 13:52
Havaların ısınmasıyla tatile giden Yonca Evcimik kameralara poz verdi. Peş peşe paylaşım yapan Yonca Evcimik'in yıllar içerisindeki değişim gündem oldu.