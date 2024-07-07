Yonca Evcimik'in büyük aşkı Oktay'dı son haline bakın! Çılgın Bediş'in yıldızı Cenk Torun şimdi 50 yaşında! "Zamanı durdurmuş sanki..."

90'lar gençliğinin unutulmaz dizisi Çılgın Bediş denilince akla gelen isimlerden Cenk Torun, yılların eskitemediği isimlerden biri. Dizide Yonca Evcimik'in canlandırdığı Bediş karakterinin büyük aşkı Oktay rolüyle hafızalara kazınan Torun, 50 yaşında olmasına rağmen gençlik yıllarından izler taşıyor.
Son haliyle görenleri şaşırtan Cenk Torun için "Sanki zamanı durdurmuş" yorumları yapılıyor. Çılgın Bediş ile hafızalara kazınan ve uzun yıllar ekranlardan uzak kalan Torun, fit görüntüsüyle dikkat çekiyor. İşte başta Cenk Torun olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri...
FERDA ANIL YARKIN