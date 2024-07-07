Yonca Evcimik'in büyük aşkı Oktay'dı son haline bakın! Çılgın Bediş'in yıldızı Cenk Torun şimdi 50 yaşında! "Zamanı durdurmuş sanki..."

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Son haliyle görenleri şaşırtan Cenk Torun için "Sanki zamanı durdurmuş" yorumları yapılıyor. Çılgın Bediş ile hafızalara kazınan ve uzun yıllar ekranlardan uzak kalan Torun, fit görüntüsüyle dikkat çekiyor. İşte başta Cenk Torun olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri...