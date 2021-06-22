Yonca Evcimik yıllara meydan okuyor! Beyaz mini elbisesiyle sere serpe uzandı sosyal medya onu konuştu

Yonca Evcimik süper minisiyle sere serpe uzandı öğren dönüp bir daha baktı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu ve şarkıcı Yonca Evcimik, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Beyaz mini elbisesiyle çimlerin üzerine sere serpe uzanan ünlü isim, o anlara ait bir kareyi Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Evcimik'in paylaşımı, takipçileri tarafından yoğun ilgi görürken Gonca Vuslateri de ünlü oyuncunun pozuna kayıtsız kalamadı. İşte Yonca Evcimik'in o paylaşımı…

22.06.2021 02:01 - Son Güncelleme: 22.06.2021 02:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





