Yonca Evcimik yıllara meydan okuyor! Beyaz mini elbisesiyle sere serpe uzandı sosyal medya onu konuştu
Yonca Evcimik süper minisiyle sere serpe uzandı öğren dönüp bir daha baktı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu ve şarkıcı Yonca Evcimik, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Beyaz mini elbisesiyle çimlerin üzerine sere serpe uzanan ünlü isim, o anlara ait bir kareyi Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Evcimik'in paylaşımı, takipçileri tarafından yoğun ilgi görürken Gonca Vuslateri de ünlü oyuncunun pozuna kayıtsız kalamadı. İşte Yonca Evcimik'in o paylaşımı…
22.06.2021 02:01
- Son Güncelleme: 22.06.2021 02:01
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Yonca Evcimik, beyaz mini elbisesiyle çimlerin üzerine sere serpe uzandığı anlara ait bir kareyi Instagram hesabında paylaştı.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve iddialı paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Evcimik'in son yayınladığı fotoğrafla da yine çok konuşuldu.
Ünlü oyuncunun takipçileri, paylaşıma yoğun ilgi göstererek Yonca Evcimik'e övgü yağdırdı. Bir takipçisi, Evcimik için "Özel ve çok etkileyici farklı bir kadınsın, güzelliğin yıllara meydan okuyor" yorumunda bulundu.
Birçok sosyal medya kullanıcısı gibi paylaşıma kayıtsız kalamayan oyuncu Gonca Vuslateri ise "Vallahi ürün gibi yerleşmiş çimenlere" yorumunu yaptı.
İşte Yonca Evcimik'in binlerce beğeni alan o paylaşımı…