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Haberler Magazin Yonca Evcimik danslarıyla büyüledi! Yaşını duyan inanamadı! Sibel Can ile Hakan Altun’u peşine takıp döktüren Yonca herkesi şoke etti

Yonca Evcimik danslarıyla büyüledi! Yaşını duyan inanamadı! Sibel Can ile Hakan Altun’u peşine takıp döktüren Yonca herkesi şoke etti

1978-1990 yılları arasında müzikallerde profesyonel dansçı ve sarkıcı olarak çalışan Yonca Evcimik, aynı tarihlerde birçok tiyatroda oyunculuk yaptı. Bandıra Bandıra, Kendine Gel, Abone gibi şarkılarla hafızalara kazınan ve Çılgın Bediş dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü isim, kariyeri ve özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Evcimik, şimdi ise Şarkılar Bizi Söyler bayram özel programının yayınlanması üzerine gündem oldu. Şarkılarıyla programa damga vuran Evcimik'in, Şarkılar Bizi Söyler'in sunucuları Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici ile Abone şarkısında yaptığı dans da çok konuşuldu. Enerjik haliyle tüm dikkatleri üzerine toplayan Evcimik'in yaşı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü şarkıcının yaşını duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Yonca Evcimik kaç yaşındaymış...

12.07.2022 23:35 - Son Güncelleme: 12.07.2022 23:35
Yonca Evcimik danslarıyla büyüledi! Yaşını duyan inanamadı! Sibel Can ile Hakan Altun’u peşine takıp döktüren Yonca herkesi şoke etti

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yüksek Bale Bölümü'nden mezun olan Yonca Evcimik, 1978-1990 yılları arasında müzikallerde profesyonel dansçı ve şarkıcı olarak çalıştı.

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Yonca Evcimik danslarıyla büyüledi! Yaşını duyan inanamadı! Sibel Can ile Hakan Altun’u peşine takıp döktüren Yonca herkesi şoke etti

Aynı tarihlerde birçok tiyatroda oyunculuk yapan Evcimik, başrolünü üstlendiği Çılgın Bediş dizisiyle hafızalara kazındı.

Yonca Evcimik danslarıyla büyüledi! Yaşını duyan inanamadı! Sibel Can ile Hakan Altun’u peşine takıp döktüren Yonca herkesi şoke etti

1991 yılında ilk albümü Abone'yi piyasaya süren Evcimik, hem oyunculuk hem de şarkıcılık yönüyle geniş kitlelerin beğenisini topladı.

Yonca Evcimik danslarıyla büyüledi! Yaşını duyan inanamadı! Sibel Can ile Hakan Altun’u peşine takıp döktüren Yonca herkesi şoke etti

Kariyeri ve özel hayatıyla yıllarca adından söz ettiren Evcimik, şimdi ise Şarkılar Bizi Söyler bayram özel programının yayınlanması üzerine gündem oldu.

Yonca Evcimik danslarıyla büyüledi! Yaşını duyan inanamadı! Sibel Can ile Hakan Altun’u peşine takıp döktüren Yonca herkesi şoke etti

Şarkılarıyla programa damga vuran Evcimik'in, Şarkılar Bizi Söyler'in sunucuları Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici ile Abone şarkısında yaptığı dans da çok konuşuldu.

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