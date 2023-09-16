SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Yonca Evcimik 60.yaşını bikinili pozlarla kutladı "Sen her zaman 18" Photoshoplu pozlarıyla dillere düşen Evcimik...

Abone, Kendine Gel, Bandıra Bandıra şarkılarıyla ve Çılgın Bediş karakteriyle hafızalara kazınan Yonca Evcimik, geçen günlerde Bodrum tatili esnasında görüntülenerek gündeme gelmişti. Evcimik'in, sosyal medyada paylaştığı pozlar ile photoshop'suz hali arasındaki fark dikkat çekmişti. Evcimik, 60. yaşını devirdi. Doğum gününe özel pozlar veren ünlü isim fit pozlarını Instagram hesabında paylaştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Eylül 2023, 12:27 Güncelleme 05 Şubat 2024, 12:22
Yonca Evcimik 60.yaşını bikinili pozlarla kutladı Sen her zaman 18 Photoshoplu pozlarıyla dillere düşen Evcimik... 1

90'lı yıllara damga vuran şarkıcı Yonca Evcimik, şimdilerde sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.

Yonca Evcimik 60.yaşını bikinili pozlarla kutladı Sen her zaman 18 Photoshoplu pozlarıyla dillere düşen Evcimik... 2

Yonca Evcimik son olarak 60. yaşa özel pozlarını sosyal medya sayfasından sevenlerinin beğenisine sundu.

Yonca Evcimik 60.yaşını bikinili pozlarla kutladı Sen her zaman 18 Photoshoplu pozlarıyla dillere düşen Evcimik... 3

Yonca Evcimik doğum günü pozlarını sosyal medya hesabındaki takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. 60 yaşına giren Yonca Evcimik kutlama pozlarını peş peşe paylaştı.

SON DAKİKA