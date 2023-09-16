Yonca Evcimik 60.yaşını bikinili pozlarla kutladı "Sen her zaman 18" Photoshoplu pozlarıyla dillere düşen Evcimik...

Abone, Kendine Gel, Bandıra Bandıra şarkılarıyla ve Çılgın Bediş karakteriyle hafızalara kazınan Yonca Evcimik, geçen günlerde Bodrum tatili esnasında görüntülenerek gündeme gelmişti. Evcimik'in, sosyal medyada paylaştığı pozlar ile photoshop'suz hali arasındaki fark dikkat çekmişti. Evcimik, 60. yaşını devirdi. Doğum gününe özel pozlar veren ünlü isim fit pozlarını Instagram hesabında paylaştı.
90'lı yıllara damga vuran şarkıcı Yonca Evcimik, şimdilerde sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.
Yonca Evcimik son olarak 60. yaşa özel pozlarını sosyal medya sayfasından sevenlerinin beğenisine sundu.
Yonca Evcimik doğum günü pozlarını sosyal medya hesabındaki takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. 60 yaşına giren Yonca Evcimik kutlama pozlarını peş peşe paylaştı.