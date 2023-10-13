Yolun sonuna gelindi I Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a büyük şok! Lüks hayatlarıyla gündemden düşmüyorlardı...

Dilan Polat ve Engin Polat ailesi günlerdir sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Peş peşe iş yerleri kurşunlanan çift büyük bir şoka uğradı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat çifti ile ikinci derece yakınlarının hakkında mal varlıklarına el koyma kararı verildi. Aynı zamanda yurt dışına çıkış yasağı getirildi. İşte detaylar...