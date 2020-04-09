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Yoğun bakımda olan Çok Gezenti Burak Akkul’dan haber var! Burak Akkul kaç yaşında?
Yoğun bakımda olan Çok Gezenti Burak Akkul’dan haber var! Burak Akkul kaç yaşında?
Corona virüs nedeniyle uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören Burak Akkul'dan son dakika haberi geldi. 'Çok Gezenti' programıyla tanınan Burak Akkul'un, geçtiğimiz günlerde durumunun stabil olduğu ve tedavisine devam edildiği belirtilmişti. Bugün sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çok Gezenti Burak Akkul, son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
09.04.2020 12:54
- Son Güncelleme: 09.04.2020 13:21
'Çok Gezenti' isimli gezi programının sunucusu Burak Akkul, çekim için gittiği Londra dönüşü corona virüse yakalanmış ve yoğun bakıma alınmıştı.
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Burak Akkul'un sağlık durumunun stabil olduğu açıklanmış ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü ifade edilmişti.
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakalarından olan Akkul yoğun bakımdan çıktı ve korona olan eşiyle birlikte hastane odasından bir paylaşım yaptı.
Akkul açıklamasında "20 gün yoğun bakımda uyutulmanın ardından servis odasındayım. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastenesinde Dr. Mehmet Altıntaş ve hastane ekibine bir süre daha emanetiz. Covid19 negatif raporlarımızı aldık. Ben biraz daha güçlenince evimize döneceğiz."
Akkul ve eşi "Yendik seni koronavirüs" diyerek güzel haberi verdi.