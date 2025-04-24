Yogi Kazım 105 yaşında vefat etti! 38 olduğunu iddia ediyordu! İşte uzun yaşamının sırrı

Alternatif tıp ve yoga alanında Türkiye'nin en sıra dışı isimlerinden biri olarak kabul edilen Kazım Gürbüz , 105 yaşında hayata veda etti. " Yogi Kazım " olarak tanınan Gürbüz, kendi geliştirdiği "YOKA" sistemiyle yüzlerce felçli hastayı yürüttüğünü, yaşlanmanın durdurulabileceğini savunuyordu.

🧘‍♂️ YOGİ KAZIM KİMDİR?

Kazım Gürbüz, 1968 yılında Suudi Arabistan Kralı İbn-i Suud, 1984'te Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Felix Houphouet gibi liderlerin de şifa aradığı, felçli ve MS hastalarından omurilik sorunlarına kadar pek çok kişiyi kendi geliştirdiği sistemle tedavi ettiğini iddia eden bir isimdi.

Gürbüz, yıllar boyunca birçok ülke ve liderden cazip teklifler alsa da, bu bilgileri "dünya insanlarına sunma" idealiyle hareket ettiğini ifade etmişti.