Yogi Kazım 105 yaşında vefat etti! 38 olduğunu iddia ediyordu! İşte uzun yaşamının sırrı

Alternatif tıp ve yoga alanında Türkiye'nin en sıra dışı isimlerinden biri olarak kabul edilen Kazım Gürbüz, 105 yaşında hayata veda etti. "Yogi Kazım" olarak tanınan Gürbüz, kendi geliştirdiği "YOKA" sistemiyle yüzlerce felçli hastayı yürüttüğünü, yaşlanmanın durdurulabileceğini savunuyordu.
🧘♂️ YOGİ KAZIM KİMDİR?
Kazım Gürbüz, 1968 yılında Suudi Arabistan Kralı İbn-i Suud, 1984'te Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Felix Houphouet gibi liderlerin de şifa aradığı, felçli ve MS hastalarından omurilik sorunlarına kadar pek çok kişiyi kendi geliştirdiği sistemle tedavi ettiğini iddia eden bir isimdi.
Gürbüz, yıllar boyunca birçok ülke ve liderden cazip teklifler alsa da, bu bilgileri "dünya insanlarına sunma" idealiyle hareket ettiğini ifade etmişti.
"105 YAŞINDAYDI AMA 38 HİSSETTİ"
Kazım Gürbüz, 105 yaşında olmasına rağmen biyolojik yaşının yalnızca 38 olduğunu iddia ederek hem bilim dünyasının hem de kamuoyunun dikkatini çekmişti. Geliştirdiği beden-zihin disiplini sayesinde hücre yaşlanmasını geciktirdiğini savunan Gürbüz, bu durumu sağlıklı beslenme, düzenli nefes egzersizleri ve zihin kontrolüyle mümkün kıldığını dile getiriyordu.
💬 "BENDE OLAN HEPİNİZDE VAR"
2015'te verdiği bir röportajda şu ifadeleri kullanmıştı:
"Ruh bedeni çok iyi beslerse beden kolay kolay ihtiyarlamaz. Tedavi, insanın kendi beynindeki güçle gerçekleşir. Doktor bilgiyi uygular, hastayı ise beyni iyileştirir."
Bir trafik kazasında belinin kırılmasının ardından doktorların "bir daha yürüyemez" dediği Gürbüz, kararlılığı ve iradesiyle yeniden ayağa kalktığını belirtmişti. Bu süreci şöyle aktarmıştı:
"Felcimi iyileştirmek için kendi geliştirdiğim yöntemleri üzerimde denedim. İrade eğitimiyle her uzvunuza hâkim olabilirsiniz."
🧠 KANSERLE DE MÜCADELE ETTİ: "BEN RUHUMLA KONUŞTUM"
Gürbüz, 2001'de geçirdiği bir besin zehirlenmesi sonrası kilo kaybı yaşadı. Doktorlar kendisine kanser teşhisi koydu ve operasyonla sol böbreği, dalağı ve pankreas kuyruğu alındı. Ancak o, bu durumu da "beynin gücüyle" yeneceğine inanıyordu:
"Kanser olduğuma inanmadım. Ruhumla konuşarak kendimi yeniden inşa ettim."
🥗 SAĞLIKLI VE UZUN YAŞAMIN FORMÜLÜ: 5 DAKİKA, DOĞAL BESLENME, HAREKET
Hayatını uzun ve sağlıklı yaşam felsefesi üzerine kuran Yogi Kazım, herkesin günde sadece 5 dakika kendine ayırarak en az 15 yıl daha genç kalabileceğini savunuyordu. Son sözlerinden biri:
İŞTE SIRRI
"Kaliteli bal, bol su, sebze meyve ve sürekli hareket... Bunları yaparsanız genç kalırsınız."
🕯️ SON SÖZLERİ BİR REHBERDİ
Kazım Gürbüz, sadece yoga öğretisiyle değil, aynı zamanda beden, ruh ve zihin bütünlüğü üzerine geliştirdiği felsefeyle bir döneme damga vurdu. Bilim dünyası onun yöntemlerine şüpheyle yaklaşsa da, sayısız takipçisi ve öğrencisi onu bir rehber olarak gördü.
"Ben sadece bilgimi uygularım, gençleşen ruhun kendisidir."
105 yıllık ömründe hem mucizevi iyileşme öyküsü hem de azimle örülmüş bir yaşam bırakan Yogi Kazım, ardında sorgulayan, arayan ve inanan bir miras bıraktı.