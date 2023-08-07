Yine Mustafa Sandal yine sahte karın kası polemiği "Ben sahteyim diye bağırıyor resmen" Estetik olduğu iddia edilmişti

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal geçtiğimiz haftalarda estetik iddialarıyla gündeme gelmişti. Yüzündeki değişimi çok konuşulan Mustafa Sandal bu kez, geçen yaz da olduğu gibi yine karın kaslarıyla gündemde. Geçtiğimiz yaz karın kaslarıyla şov yapan ancak ardından estetik olduğu iddia edilenn Sandal, yine karın kası sezonunu açtı. Tabi hemen ardından estetik yorumları çığ oldu yağdı. İşte haberin detayları...