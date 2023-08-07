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Yine Mustafa Sandal yine sahte karın kası polemiği "Ben sahteyim diye bağırıyor resmen" Estetik olduğu iddia edilmişti

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal geçtiğimiz haftalarda estetik iddialarıyla gündeme gelmişti. Yüzündeki değişimi çok konuşulan Mustafa Sandal bu kez, geçen yaz da olduğu gibi yine karın kaslarıyla gündemde. Geçtiğimiz yaz karın kaslarıyla şov yapan ancak ardından estetik olduğu iddia edilenn Sandal, yine karın kası sezonunu açtı. Tabi hemen ardından estetik yorumları çığ oldu yağdı. İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2023, 13:32 Güncelleme 07 Ağustos 2023, 13:47
Yine Mustafa Sandal yine sahte karın kası polemiği Ben sahteyim diye bağırıyor resmen Estetik olduğu iddia edilmişti 1

Tıpkı geçen yıl yaz aylarında olduğu gibi Mustafa Sandal bu yaz da karın kaslarıyla gündeme geldi. İşte haberin detayları...

Yine Mustafa Sandal yine sahte karın kası polemiği Ben sahteyim diye bağırıyor resmen Estetik olduğu iddia edilmişti 2

Son günlerde magazin gündeminde sık sık yer alan Mustafa Sandal, geçtiğimiz günlerde yüzündeki değişimle gündeme gelmişti.

Yine Mustafa Sandal yine sahte karın kası polemiği Ben sahteyim diye bağırıyor resmen Estetik olduğu iddia edilmişti 3

2.sayfada yer alan habere göre; yüzündeki değişim ile birlikte hakkında estetik haberleri ortaya çıkan Mustafa Sandal, daha önce estetik iddiaları için ''Birkaç kere botoks yaptırdım. Mimiklerim benim için çok önemli. Onun dışında sadece cilt bakımı yaptırıyorum' demişti.

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