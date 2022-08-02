Yine Demet Akalın yine olay hareket! O olayın üstüne bakın ne dedi! Sahneye çıkan garsonun başından aşağı...
Yine Demet Akalın yine olay hareket! O olayın üstüne yaptığı açıklama ile dikkat çekti ünlü şarkıcı... Son dönemde girdiği polemiklerle ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettiren Demet Akalın sahnede yaptığı hareketle tepki çekti. Demet Akalın, sahne aldığı mekanda kadehi garsonun başından aşağı döken.Akalın bununla da kalmadı bir de garsonu azarladı. Yaşananlar sonrası tepki çeken Akalın sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Demet Akalın tepkilerin ardından bakın ne açıklama yaptı.
02.08.2022 10:10 - Son Güncelleme: 02.08.2022 10:10
YİNE DEMET AKALIN YİNE OLAY HAREKET!
Demet Akalın, sahnede yaptığı hareketle tepki çekti. Ünlü şarkıcı o olayın üstüne bakın ne dedi!
Ünlü şarkıcı Demet Akalın sosyal medyanın gündemine hızlı giriş yaptı. Son dönemde Survivor yorumlarıyla gündeme gelen Akalın sahne aldığı mekanda şoke eden bir harekete imza attı. Akalın sahne aldığı mekanda şarkı söylerken kendisine alkol gönderildi. Şarkısını söylediği sırada kendisine gönderilen alkolü içen Akalın, beğenmeyince kadehi garsonun başından aşağı döktü.
"SAYGISIZLIK" YORUMLARI YAĞDI
Demet Akalın'ın yaptığını görenler "Kendine yakışanı yapmış", "Saygısızlık", "Garsona böyle yapan evde bişey beğenmeyince yardımcılarına neler yapıyordur" diyerek tepki gösterdi.