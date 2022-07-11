Yılmaz Vural bakın aslen nereliymiş! Herkes başka biliyordu gerçek bambaşka çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı işte memleketi...

Sivasspor'da profesyonel futbol kariyerine başlayan ve ilk teknik direktörlük deneyimi 1986 yılında Malatyaspor ile yaşayan Yılmaz Vural, Şarkılar Bizi Söyler adlı müzik ve eğlence programının bayram özel bölümünde yer alması üzerine gündem oldu.