Yılmaz Vural bakın aslen nereliymiş! Herkes başka biliyordu gerçek bambaşka çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı işte memleketi...
Yılmaz Vural bakın aslen nereliymiş! 1974-1975 sezonunda 2. Lig ekibi Sivasspor'da profesyonel futbol kariyerine başlayan Yılmaz Vural, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olmuştu. Deneyimli teknik adam, şimdi ise sunuculuğunu Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programıyla gündeme geldi. Program sırasında izleyicilere renkli dakikalar yaşatan Vural'ın hayatı da merak edildi. Ünlü teknik direktörün özellikle memleketi merak konusu olarak "Yılmaz Vural aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Yılmaz Vural'ın memleketi...
11.07.2022 21:14 - Son Güncelleme: 11.07.2022 21:14
Sivasspor'da profesyonel futbol kariyerine başlayan ve ilk teknik direktörlük deneyimi 1986 yılında Malatyaspor ile yaşayan Yılmaz Vural, Şarkılar Bizi Söyler adlı müzik ve eğlence programının bayram özel bölümünde yer alması üzerine gündem oldu.
Ünlü teknik direktörün özellikle memleketi merak konusu olarak "Yılmaz Vural aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.