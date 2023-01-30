Vav TV İzle
Haberler Magazin Yılmaz Morgül'den üzen haber! Annesinin ölümüyle kahrolmuştu apar topar hastaneye kaldırıldı işte Yılmaz Morgül'ün son hali: "Bitap düştü..."

Yılmaz Morgül'den üzen haber! Annesinin ölümüyle kahrolmuştu apar topar hastaneye kaldırıldı işte Yılmaz Morgül'ün son hali: "Bitap düştü..."

Yılmaz Morgül'den üzen haber! Annesinin ölümüyle kahrolmuştu apar topar hastaneye kaldırıldı. Yılbaşı gecesi annesini kaybeden Yılmaz Morgül, yaşadığı acıyı atlatamamış ve kendisini yoğun iş temposuna vermişti. Ünlü şarkıcı, bu sabah rahatsızlanınca hastanelik oldu. Yılmaz Morgül'ün sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

30.01.2023 15:27 - Son Güncelleme: 30.01.2023 15:41
Yılmaz Morgül’den üzen haber! Annesinin ölümüyle kahrolmuştu apar topar hastaneye kaldırıldı işte Yılmaz Morgül’ün son hali: Bitap düştü...

"VÜCUDU BİTAP DÜŞTÜ..."

Yılmaz Morgül'den üzen haber! Annesinin ölümüyle kahrolmuştu apar topar hastaneye kaldırıldı. İşte Yılmaz Morgül'ün son hali ve sağlık durumu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yılmaz Morgül’den üzen haber! Annesinin ölümüyle kahrolmuştu apar topar hastaneye kaldırıldı işte Yılmaz Morgül’ün son hali: Bitap düştü...

Türk sanat müziğinin güçlü seslerinden Yılmaz Morgül, bir ay önce annesini kaybetti. Yaşadığı ani ölümü atlatamayan ve kendisini yoğun iş temposuna veren şarkıcı, bu sabah rahatsızlanınca hastanelik oldu.

Yılmaz Morgül'den üzen haber! İşte son durumu

Yılmaz Morgül’den üzen haber! Annesinin ölümüyle kahrolmuştu apar topar hastaneye kaldırıldı işte Yılmaz Morgül’ün son hali: Bitap düştü...

Morgül'ü hastaneye götüren Şarkıcı Pelin Suade, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak sanatçı son durumu hakkında bilgi verdi.

Yılmaz Morgül’den üzen haber! Annesinin ölümüyle kahrolmuştu apar topar hastaneye kaldırıldı işte Yılmaz Morgül’ün son hali: Bitap düştü...

Morgül odada yatarken açıklama yapan Suade, "Sabah saatlerinde hastaneye getirdim. Annesini kaybettiği için onun üzüntüsüyle kendisini yoğun çalışma temposuna verdi. O yüzden vücudu bitap düştü. Nazarlara geldi" dedi.

Yılmaz Morgül’den üzen haber! Annesinin ölümüyle kahrolmuştu apar topar hastaneye kaldırıldı işte Yılmaz Morgül’ün son hali: Bitap düştü...

İşte Yılmaz Morgül'ün son hali...

Yılmaz Morgül'den üzen haber! İşte son durumu

SON DAKİKA