Yılmaz Morgül'den üzen haber! Annesinin ölümüyle kahrolmuştu apar topar hastaneye kaldırıldı işte Yılmaz Morgül'ün son hali: "Bitap düştü..."

Türk sanat müziğinin güçlü seslerinden Yılmaz Morgül, bir ay önce annesini kaybetti. Yaşadığı ani ölümü atlatamayan ve kendisini yoğun iş temposuna veren şarkıcı, bu sabah rahatsızlanınca hastanelik oldu.

Yılmaz Morgül'den üzen haber! İşte son durumu