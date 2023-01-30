Yılmaz Morgül'den üzen haber! Annesinin ölümüyle kahrolmuştu apar topar hastaneye kaldırıldı işte Yılmaz Morgül'ün son hali: "Bitap düştü..."
Yılmaz Morgül'den üzen haber! Annesinin ölümüyle kahrolmuştu apar topar hastaneye kaldırıldı. Yılbaşı gecesi annesini kaybeden Yılmaz Morgül, yaşadığı acıyı atlatamamış ve kendisini yoğun iş temposuna vermişti. Ünlü şarkıcı, bu sabah rahatsızlanınca hastanelik oldu. Yılmaz Morgül'ün sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...
30.01.2023 15:27 - Son Güncelleme: 30.01.2023 15:41
"VÜCUDU BİTAP DÜŞTÜ..."
Yılmaz Morgül'den üzen haber! Annesinin ölümüyle kahrolmuştu apar topar hastaneye kaldırıldı. İşte Yılmaz Morgül'ün son hali ve sağlık durumu...
Türk sanat müziğinin güçlü seslerinden Yılmaz Morgül, bir ay önce annesini kaybetti. Yaşadığı ani ölümü atlatamayan ve kendisini yoğun iş temposuna veren şarkıcı, bu sabah rahatsızlanınca hastanelik oldu.