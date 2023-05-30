Yılmaz Morgül'den Acun'a bomba sözler! "Ekmek kalplim" dedi sosyal medya yıkıldı o paylaşımı görenler: "Photoshop mu yoksa gerçek mi bu?"
Yılmaz Morgül'den Acun'a bomba sözler! "Ekmek kalplim" dedi sosyal medya yıkıldı, o paylaşımı görenler, "Photoshop mu yoksa gerçek mi bu" yorumları yaptı. Önceki gün doğum günü olan Acun Ilıcalı'ya peş peşe kutlamalar düzenlendi. Sosyal medyayı aktif kullanan Yılmaz Morgül de Acun'un yaş gününü kutlamayı unutmadı. Acun'a "Ekmek kalplim" diyen Yılmaz Morgül herkesi gülümsetti, paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü.
"PHOTOSHOP MU YOKSA GERÇEK Mİ?"
Yılmaz Morgül'den Acun'a bomba sözler! "Ekmek kalplim" dedi sosyal medya yıkıldı o paylaşımı görenler, "Photoshop mu yoksa gerçek mi bu?" yorumları yaptı.
54. yaş gününü kutlayan Acun Ilıcalı sosyal medya gündeminde. Önceki gün doğum günü olan Acun Ilıcalı'ya ilk paylaşım yakın dostu Esat Yontuç'tan gelmiş Yontuç, "Her yaş gününü boyle mutlu ve beraber kutlayalım inşallah... Hep rap yapma krizini bildiğim icin tutamadım kendimi, koymak zorunda kaldım videoyu." notuyla yaptığı paylaşımla kısa sürede gündem olmuştu.
Acun'a bir kutlama da Ezgi Mola'nın eşi Mustafa Aksakallı'dan geldi. Acun'un sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın da yer aldığı kutlamadan bir video paylaşan Aksakallı'nın ardından Yılmaz Morgül'ün Acun Ilıcalı paylaşımı en çok konuşulan paylaşım oldu.
Acun Ilıcalı ile yan yana gelen bir fotoğrafı paylaşan Yılmaz Morgül, "Ekmek kalplim, nica mutlu yaşlar" notuyla herkesi gülümsetirken, fotoğrafın photoshop mu yoksa gerçek mi olduğu sosyal medyada tartışma konusu oldu.