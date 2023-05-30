Yılmaz Morgül'den Acun'a bomba sözler! "Ekmek kalplim" dedi sosyal medya yıkıldı o paylaşımı görenler: "Photoshop mu yoksa gerçek mi bu?"

Acun'a bir kutlama da Ezgi Mola'nın eşi Mustafa Aksakallı'dan geldi. Acun'un sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın da yer aldığı kutlamadan bir video paylaşan Aksakallı'nın ardından Yılmaz Morgül'ün Acun Ilıcalı paylaşımı en çok konuşulan paylaşım oldu.