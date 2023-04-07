Yılmaz Morgül, İbrahim Tatlıses ve Bülent Ersoy hakkında açtı ağzını yumdu gözünü: "Hayatımın en büyük şoklarından, onları duymak ve görmek istemiyorum"
Yılmaz Morgül, İbrahim Tatlıses ve Bülent Ersoy hakkında açtı ağzını yumdu gözünü. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Yılmaz Morgül, ayak üstü muhabirlerle sohbet etti. Ünlü isim, annesi Fatma Morgül'ün vefatından sonra sanat camiasından hayatından çok insanı çıkardığını açıkladı. İşte Yılmaz Morgül, İbrahim Tatlıses ve Bülent Ersoy hakkındaki o açıklaması...
"ONLARI DUYMAK VE GÖRMEK İSTEMİYORUM"
Yılmaz Morgül, İbrahim Tatlıses ve Bülent Ersoy hakkında açtı ağzını yumdu gözünü...
Yılmaz Morgül'ün arkadaşı Pelin Suade ise ünlü ismin hastanedeki görüntüsünü paylaşarak durumu hakkında bilgi vermişti.
Nişantaşı'nda muhabirlerle sohbet eden Yılmaz Morgül, deprem bölgesinde her yere gittiğini ve haftaya yeniden Hatay'a giderek uzman psikologlarla çocukların hayatlarına dokunmaya çalışacaklarını söyledi: "Annemi yeni kaybettim. O acıdan sonra bu depremde en büyük acının 4-11 yaş grubu çocukların travmasını, acısını gördüm. Psikologlarla ilgilendiğim için beni bırakmıyorlar. İstanbul'da bulunan depremzede çocukların etkinliklerine gidiyorum. Bana hatta teklif geldi dediler ki 'Barış Manço'nun formatında bir program yapmak istiyoruz ve sizi istiyoruz' dediler TV8'den. Değerlendirmeyi düşünüyorum"
"EUROVİSİON'DA İLK 3'E GİRERİM"
Bütün konserlerin gelirlerinin depremzedeler için olacağını söyleyen Yılmaz Morgül, sahne alacağı mekanlarda da gelirin yarısının depremzedelere bağışlanması koşuluyla kabul ettiğini açıkladı. Hayranlarının Türkiye'yi Eurovision'da kendisini temsil etmesini istediğini belirten sanatçı, şöyle konuştu: "Ben Türk sanat müziği söylüyorum. Ama pop tarzı da olabilir. Pop-rock ve rap'in bir arada olduğu tarzda da yapabilirim ve herkese hodri meydan diyorum. Gerekirse İngilizce, Fransızca da okuyabilirim bunların eğitimini aldım. Ve iddialıyım. İlk 3'e girerim."