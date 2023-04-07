Yılmaz Morgül, İbrahim Tatlıses ve Bülent Ersoy hakkında açtı ağzını yumdu gözünü: "Hayatımın en büyük şoklarından, onları duymak ve görmek istemiyorum"

"EUROVİSİON'DA İLK 3'E GİRERİM"



Bütün konserlerin gelirlerinin depremzedeler için olacağını söyleyen Yılmaz Morgül, sahne alacağı mekanlarda da gelirin yarısının depremzedelere bağışlanması koşuluyla kabul ettiğini açıkladı. Hayranlarının Türkiye'yi Eurovision'da kendisini temsil etmesini istediğini belirten sanatçı, şöyle konuştu: "Ben Türk sanat müziği söylüyorum. Ama pop tarzı da olabilir. Pop-rock ve rap'in bir arada olduğu tarzda da yapabilirim ve herkese hodri meydan diyorum. Gerekirse İngilizce, Fransızca da okuyabilirim bunların eğitimini aldım. Ve iddialıyım. İlk 3'e girerim."