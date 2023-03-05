Yılmaz Morgül evlendi o karelere yorum yağdı! Damatlık giyen Yılmaz Morgül'ün gelini bakın kim oldu! "Hande Erçel ile evlenmek isterdim" demişti
Yılmaz Morgül evlendi o karelere yorum yağdı! Damatlık giyen Yılmaz Morgül'ün gelini bakın kim oldu! "Bana 'evet' desin ya da demesin Hande Erçel ile evlenmek isterdim" demişti... Hande Erçel itirafıyla geçtiğimiz aylarda gündeme bomba gibi düşen Yılmaz Morgül'ün Pelin Suade ile gelinlikli ve damatlıklı pozları kısa sürede gündem oldu.
05.03.2023 10:42 - Son Güncelleme: 05.03.2023 10:50
Yılmaz Morgül evlendi o karelere yorum yağdı! Damatlık giyen Yılmaz Morgül'ün gelini bakın kim oldu! "Hande Erçel ile evlenmek isterdim" demişti...
Yılmaz Morgül'ün arkadaşı Pelin Suade ise ünlü ismin hastanedeki görüntüsünü paylaşarak durumu hakkında bilgi vermişti.
Geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamayla dikkat çeken Yılmaz Morgül adeta Hande Erçel'e aşkını haykırmıştı.