Yılmaz Morgül evlendi o karelere yorum yağdı! Damatlık giyen Yılmaz Morgül'ün gelini bakın kim oldu! "Hande Erçel ile evlenmek isterdim" demişti...

"1997 yılında şöhret olduğumda Hande Erçel dünyada olsaydı onunla kesin evlenmek isterdim. Bana 'evet' desin ya da demesin... Ben onu evlenilecek kız olarak görüyorum. Bir aile kızı olarak görüyorum." diyen Yılmaz Morgül evlendi.