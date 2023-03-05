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Haberler Magazin Yılmaz Morgül evlendi o karelere yorum yağdı! Damatlık giyen Yılmaz Morgül'ün gelini bakın kim oldu! "Hande Erçel ile evlenmek isterdim" demişti

Yılmaz Morgül evlendi o karelere yorum yağdı! Damatlık giyen Yılmaz Morgül'ün gelini bakın kim oldu! "Hande Erçel ile evlenmek isterdim" demişti

Yılmaz Morgül evlendi o karelere yorum yağdı! Damatlık giyen Yılmaz Morgül'ün gelini bakın kim oldu! "Bana 'evet' desin ya da demesin Hande Erçel ile evlenmek isterdim" demişti... Hande Erçel itirafıyla geçtiğimiz aylarda gündeme bomba gibi düşen Yılmaz Morgül'ün Pelin Suade ile gelinlikli ve damatlıklı pozları kısa sürede gündem oldu.

05.03.2023 10:42 - Son Güncelleme: 05.03.2023 10:50
Yılmaz Morgül evlendi o karelere yorum yağdı! Damatlık giyen Yılmaz Morgül’ün gelini bakın kim oldu! Hande Erçel ile evlenmek isterdim demişti

Yılmaz Morgül evlendi o karelere yorum yağdı! Damatlık giyen Yılmaz Morgül'ün gelini bakın kim oldu! "Hande Erçel ile evlenmek isterdim" demişti...

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Yılmaz Morgül evlendi o karelere yorum yağdı! Damatlık giyen Yılmaz Morgül’ün gelini bakın kim oldu! Hande Erçel ile evlenmek isterdim demişti

Geçtiğimiz Ocak ayında annesinin kaybıyla derinden sarsılan Yılmaz Morgül hastanelik olmuştu.

Yılmaz Morgül evlendi o karelere yorum yağdı! Damatlık giyen Yılmaz Morgül’ün gelini bakın kim oldu! Hande Erçel ile evlenmek isterdim demişti

Yılmaz Morgül'ün arkadaşı Pelin Suade ise ünlü ismin hastanedeki görüntüsünü paylaşarak durumu hakkında bilgi vermişti.

Yılmaz Morgül'den üzen haber! İşte son durumu

Yılmaz Morgül evlendi o karelere yorum yağdı! Damatlık giyen Yılmaz Morgül’ün gelini bakın kim oldu! Hande Erçel ile evlenmek isterdim demişti

Geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamayla dikkat çeken Yılmaz Morgül adeta Hande Erçel'e aşkını haykırmıştı.

Yılmaz Morgül evlendi o karelere yorum yağdı! Damatlık giyen Yılmaz Morgül’ün gelini bakın kim oldu! Hande Erçel ile evlenmek isterdim demişti

"1997 yılında şöhret olduğumda Hande Erçel dünyada olsaydı onunla kesin evlenmek isterdim. Bana 'evet' desin ya da demesin... Ben onu evlenilecek kız olarak görüyorum. Bir aile kızı olarak görüyorum." diyen Yılmaz Morgül evlendi.

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