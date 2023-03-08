Yılmaz Morgül 59 yaşında damatlık giymişti! Canlı yayında hıçkıra hıçkıra ağladı: "Delirdim galiba diyorum, krizler geliyor..."
Yılmaz Morgül 59 yaşında damatlık giymişti! Canlı yayında hıçkıra hıçkıra ağladı. Geçtiğimiz günlerde düğün kareleri ile gündeme gelen Yılmaz Morgül damatlık giydiği halleri ile dikkat çekmişti. Bugün katıldığı bir canlı yayında yakın zamanda kaybettiği annesinden bahseden Morgül, gözyaşlarına boğuldu. Yılmaz Morgül'ün annesi hakkındaki sözleri ise yürek sızlattı.
08.03.2023 09:59 - Son Güncelleme: 08.03.2023 10:10
"DELİRDİM GALİBA DİYORUM, KRİZLER GELİYOR..."
Yılmaz Morgül 59 yaşında damatlık giymişti! Canlı yayında hıçkıra hıçkıra ağladı.
Yılmaz Morgül'ün arkadaşı Pelin Suade ise ünlü ismin hastanedeki görüntüsünü paylaşarak durumu hakkında bilgi vermişti.
Geçtiğimiz günlerde Pelin Suade ile düğün pozları paylaşan Morgül gündeme bomba gibi düşmüştü. Ünlü sanatçı Yılmaz Morgül, sözü müziği Sezen Aksu'ya ait bir şarkıyı okuyup klibini yayınladı.