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Haberler Magazin Yılmaz Morgül 59 yaşında damatlık giymişti! Canlı yayında hıçkıra hıçkıra ağladı: "Delirdim galiba diyorum, krizler geliyor..."

Yılmaz Morgül 59 yaşında damatlık giymişti! Canlı yayında hıçkıra hıçkıra ağladı: "Delirdim galiba diyorum, krizler geliyor..."

Yılmaz Morgül 59 yaşında damatlık giymişti! Canlı yayında hıçkıra hıçkıra ağladı. Geçtiğimiz günlerde düğün kareleri ile gündeme gelen Yılmaz Morgül damatlık giydiği halleri ile dikkat çekmişti. Bugün katıldığı bir canlı yayında yakın zamanda kaybettiği annesinden bahseden Morgül, gözyaşlarına boğuldu. Yılmaz Morgül'ün annesi hakkındaki sözleri ise yürek sızlattı.

takvim.com.tr
08.03.2023 09:59 - Son Güncelleme: 08.03.2023 10:10
Yılmaz Morgül 59 yaşında damatlık giymişti! Canlı yayında hıçkıra hıçkıra ağladı: Delirdim galiba diyorum, krizler geliyor...

"DELİRDİM GALİBA DİYORUM, KRİZLER GELİYOR..."

Yılmaz Morgül 59 yaşında damatlık giymişti! Canlı yayında hıçkıra hıçkıra ağladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yılmaz Morgül 59 yaşında damatlık giymişti! Canlı yayında hıçkıra hıçkıra ağladı: Delirdim galiba diyorum, krizler geliyor...

Geçtiğimiz Ocak ayında annesinin kaybıyla derinden sarsılan Yılmaz Morgül hastanelik olmuştu.

Yılmaz Morgül 59 yaşında damatlık giymişti! Canlı yayında hıçkıra hıçkıra ağladı: Delirdim galiba diyorum, krizler geliyor...

Yılmaz Morgül'ün arkadaşı Pelin Suade ise ünlü ismin hastanedeki görüntüsünü paylaşarak durumu hakkında bilgi vermişti.

Yılmaz Morgül 59 yaşında damatlık giymişti! Canlı yayında hıçkıra hıçkıra ağladı: Delirdim galiba diyorum, krizler geliyor...

Geçtiğimiz günlerde Pelin Suade ile düğün pozları paylaşan Morgül gündeme bomba gibi düşmüştü. Ünlü sanatçı Yılmaz Morgül, sözü müziği Sezen Aksu'ya ait bir şarkıyı okuyup klibini yayınladı.

Yılmaz Morgül 59 yaşında damatlık giymişti! Canlı yayında hıçkıra hıçkıra ağladı: Delirdim galiba diyorum, krizler geliyor...

Videoda damat ve gelin olan bu çiftin gerçek hayatta da evlendikleri iddia edildi.

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