Bugünkü
Takvim
Haberler Galeri Magazin Yılmaz Erdoğan'ın sevgilisi olduğu iddia edilen spor spikerinden ilk açıklama! Aralarında 19 yaş fark var...

Yılmaz Erdoğan'ın sevgilisi olduğu iddia edilen spor spikerinden ilk açıklama! Aralarında 19 yaş fark var...

Yılmaz Erdoğan'ın sevgilisi olduğu iddia edilen spor spikerinden ilk açıklama geldi. Aralarındaki 19 yaş farkla magazin gündemine bomba gibi düşen ikili, geçtiğimiz cuma Etiler'de birlikte görüntülendi. 5 ay önce Beşiktaş'ın ödül gecesinde birlikte sunuculuk yaptığı spor spikeri Damla Uğurtürk ile aşk yaşadığı iddia edilen Yılmaz Erdoğan, sessizliğini korurken, spor spikeri Damla Uğurtürk, iddialara yanıt verdi.

12.01.2021 09:15 - Son Güncelleme: 12.01.2021 09:54
Yılmaz Erdoğan'ın sevgilisi olduğu iddia edilen spor spikerinden ilk açıklama! Aralarında 19 yaş fark var...

DAMLA UĞURTÜRK SESSİZLİĞİNİ BOZDU!

Yılmaz Erdoğan'ın sevgilisi olduğu iddia edilen spor spikerinden ilk açıklama! Aralarında bulunan 19 yaş fark ile magazin gündemine bomba gibi düşen spor spikeri Damla Uğurtürk sessizliğini bozdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yılmaz Erdoğan'ın sevgilisi olduğu iddia edilen spor spikerinden ilk açıklama! Aralarında 19 yaş fark var...

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan sunucu, "Haberler doğru değil. Kamuoyunu daha fazla ilgilendiren işler yapıyoruz, onlara da aynı ilgi göstermeniz dileğiyle... Sevgiler" diye yazdı.

Yılmaz Erdoğan'ın sevgilisi olduğu iddia edilen spor spikerinden ilk açıklama! Aralarında 19 yaş fark var...

Yılmaz Erdoğan'dan 19 yaş küçük gizemli sevgilisi spor spikeri çıktı! Yılmaz Erdoğan geçen cuma günü Etiler'de genç bir kadınla görüntülendi. Yanındaki genç kadınla görüntülenince sinirlenen Yılmaz Erdoğan, panik haliyle muhabirleri tersleyince, o isim merak edildi. Beşiktaş Kulübü, "Bırakmam Seni" kampanyası kapsamında geçen ağustos ayında Vodafone Park'ta "Ödül Senin" gecesi düzenlemiş, organizasyonun sunuculuğunu Yılmaz Erdoğan ile Damla Uğurtürk yapmıştı. Uğurtürk daha sonra ünlü oyuncuyu YouTube programında da ağırlamıştı.

Yılmaz Erdoğan'ın sevgilisi olduğu iddia edilen spor spikerinden ilk açıklama! Aralarında 19 yaş fark var...

HEMEN UZAKLAŞTILAR

Hürriyet'in haberine göre aniden karşılarına çıkan muhabirler, ikiliyi panikletti. Erdoğan ve arkadaşı birbirinden hemen uzaklaştı. Genç bir kadınla Etiler'de görüntülenen Yılmaz Erdoğan, soru soran muhabire çok kızdı.

Yılmaz Erdoğan'ın sevgilisi olduğu iddia edilen spor spikerinden ilk açıklama! Aralarında 19 yaş fark var...

"TAMAM KAYBOL!"

Soru soran muhabiri "Tamam kaybol!" diyerek terslnlü oyuncunun yanındaki maskeli genç kadının spor spikeri Damla Uğurtürk olduğu ve ikilinin bir süredir ilişki yaşadığı ortaya çıktı.

DİĞER GALERİLER