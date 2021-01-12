Yılmaz Erdoğan'ın sevgilisi olduğu iddia edilen spor spikerinden ilk açıklama! Aralarında 19 yaş fark var...
Yılmaz Erdoğan'ın sevgilisi olduğu iddia edilen spor spikerinden ilk açıklama geldi. Aralarındaki 19 yaş farkla magazin gündemine bomba gibi düşen ikili, geçtiğimiz cuma Etiler'de birlikte görüntülendi. 5 ay önce Beşiktaş'ın ödül gecesinde birlikte sunuculuk yaptığı spor spikeri Damla Uğurtürk ile aşk yaşadığı iddia edilen Yılmaz Erdoğan, sessizliğini korurken, spor spikeri Damla Uğurtürk, iddialara yanıt verdi.
Yılmaz Erdoğan'dan 19 yaş küçük gizemli sevgilisi spor spikeri çıktı! Yılmaz Erdoğan geçen cuma günü Etiler'de genç bir kadınla görüntülendi. Yanındaki genç kadınla görüntülenince sinirlenen Yılmaz Erdoğan, panik haliyle muhabirleri tersleyince, o isim merak edildi. Beşiktaş Kulübü, "Bırakmam Seni" kampanyası kapsamında geçen ağustos ayında Vodafone Park'ta "Ödül Senin" gecesi düzenlemiş, organizasyonun sunuculuğunu Yılmaz Erdoğan ile Damla Uğurtürk yapmıştı. Uğurtürk daha sonra ünlü oyuncuyu YouTube programında da ağırlamıştı.