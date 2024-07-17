Yılmaz Erdoğan'ın rol arkadaşı Kubilay Aka 77 kiloya jet hızıyla geçti! İnci Taneleri'nin Cihan'ı 2 ayda 16 kilo verdi! 'Sadece su bazlı...'

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Ekranların sevilen yüzü Kubilay Aka, son dönemde sadece başarılı oyunculuğuyla değil, fit görüntüsüyle de adından söz ettiriyor. İki ay gibi kısa bir sürede 16 kilo veren Aka, hayranlarını şaşkına çevirirken, sağlıklı yaşam yolculuğuyla da ilham kaynağı oldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerinin nabzını tutan Aka, kilo verme serüvenini de şeffaflıkla paylaşmaktan çekinmedi. Detaylı yemek fotoğrafları ve spor rutinlerini paylaşan genç oyuncu, bu süreçte bir "mucize diyet" yerine, dengeli beslenme ve düzenli egzersize odaklandığını vurguladı.