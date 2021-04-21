Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi Belçim Bilgin ile sevgilisi Alfredo Di Blasio el ele alışverişte...

Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi Belçim Bilgin ile sevgilisi Alfredo Di Blasio el ele alışverişte... Günün erken saatlerinde alışveriş merkezinde görüntülenen ikili, mağazaları gezdi. Evleri için dekorasyon alışverişi yapan çiftten 38 yaşındaki Bilgin, muhabirlerle sohbet etti. "Zor bir süreçten geçiyoruz. Biz de elimizden geldiğince dikkat etmeye çalışıyoruz. Bilerek bugün erken saatte alışverişe çıkmak istedik, sakin olur diye" ifadelerini kullanan Belçim Bilgin, Kanadalı sevgilisi Alfredo Di Blasio ile geçtiğimiz ağustos ayında Alaçatı'da tatil yaparken görüntülenmiş, Yılmaz Erdoğan ise oğlu ile birlikte tatile çıkmış ve konaklamak için eski eşi ile sevgilisinin kaldığı oteli tercih ederek gündemde yer almıştı...

21.04.2021 15:23 - Son Güncelleme: 21.04.2021 15:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





