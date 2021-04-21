Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi Belçim Bilgin ile sevgilisi Alfredo Di Blasio el ele alışverişte...
Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi Belçim Bilgin ile sevgilisi Alfredo Di Blasio el ele alışverişte... Günün erken saatlerinde alışveriş merkezinde görüntülenen ikili, mağazaları gezdi. Evleri için dekorasyon alışverişi yapan çiftten 38 yaşındaki Bilgin, muhabirlerle sohbet etti. "Zor bir süreçten geçiyoruz. Biz de elimizden geldiğince dikkat etmeye çalışıyoruz. Bilerek bugün erken saatte alışverişe çıkmak istedik, sakin olur diye" ifadelerini kullanan Belçim Bilgin, Kanadalı sevgilisi Alfredo Di Blasio ile geçtiğimiz ağustos ayında Alaçatı'da tatil yaparken görüntülenmiş, Yılmaz Erdoğan ise oğlu ile birlikte tatile çıkmış ve konaklamak için eski eşi ile sevgilisinin kaldığı oteli tercih ederek gündemde yer almıştı...
Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi Belçim Bilgin ile sevgilisi Alfredo Di Blasio el ele alışverişte... Ünlü oyuncu Belçim Bilgin, yapımcı sevgilisi Alfredo Di Blasio ile objektiflere yansıdı. Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen ikili, mağazaları gezdi. Evleri için dekorasyon alışverişi yapan çiftten 38 yaşındaki Bilgin, muhabirlerle sohbet etti.
"ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ"
Ünlü oyuncu, "Zor bir süreçten geçiyoruz. Gün geçtikçe de süreç biraz daha zorlaşıyor. Biz de elimizden geldiğince dikkat etmeye çalışıyoruz. Bilerek bugün erken saatte alışverişe çıkmak istedik, sakin olur diye. Zaruri bir durum olduğu için önlemlerimizi alıp, çift maske takıp, hızla alışverişimizi tamamladık" açıklamasını yaptı.
2006 yılında dünyaevine giren Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin, 2018 yılında 12 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı. Çiftin Rodin adını verdikleri bir oğlu var. Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in Kanadalı sevgilisi Alfredo Di Blasio ile geçtiğimiz ağustos ayında Alaçatı'ya gitti. Erdoğan, otel olarak da eski eşi ve sevgilisinin kaldığı yeri tercih etti.