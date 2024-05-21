Yılmaz Erdoğan'ın eski aşkı Cansu Taşkın'dan olay cümleler! Öpüşme videoları ifşa olmuştu! "İlişkinin iki günlük gösterilmesine..."

Oyuncu, yönetmen ve senarist Yılmaz Erdoğan, İnci Taneleri dizisi ile uzun bir zaman sonra ekrana döndü. 56 yaşındaki ödüllü sanatçı Yılmaz Erdoğan, hayat verdiği Azem Yücedağ karakterinin yanı sıra ifşa olan öpüşme videosuyla magazin gündemini derinden sallamıştı. Ancak Cansu Taşkın'la geçtiğimiz yıl bir aşk yaşadığını kabul eden fakat ilişkinin bittiğini belirten Yılmaz Erdoğan, bu konunun kapatılmasını istemişti. İkili arasında sular durulduğu sanılırken bir süredir sessiz kalan Cansu Taşkın, olay yaratacak açıklamalarda bulundu. İşte Cansu Taşkın'ın o açıklamaları...