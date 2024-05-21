PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Yılmaz Erdoğan'ın eski aşkı Cansu Taşkın'dan olay cümleler! Öpüşme videoları ifşa olmuştu! "İlişkinin iki günlük gösterilmesine..."

Oyuncu, yönetmen ve senarist Yılmaz Erdoğan, İnci Taneleri dizisi ile uzun bir zaman sonra ekrana döndü. 56 yaşındaki ödüllü sanatçı Yılmaz Erdoğan, hayat verdiği Azem Yücedağ karakterinin yanı sıra ifşa olan öpüşme videosuyla magazin gündemini derinden sallamıştı. Ancak Cansu Taşkın'la geçtiğimiz yıl bir aşk yaşadığını kabul eden fakat ilişkinin bittiğini belirten Yılmaz Erdoğan, bu konunun kapatılmasını istemişti. İkili arasında sular durulduğu sanılırken bir süredir sessiz kalan Cansu Taşkın, olay yaratacak açıklamalarda bulundu. İşte Cansu Taşkın'ın o açıklamaları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 18:17 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 18:17
Yılmaz Erdoğan’ın eski aşkı Cansu Taşkın’dan olay cümleler! Öpüşme videoları ifşa olmuştu! İlişkinin iki günlük gösterilmesine... 1

Yılmaz Erdoğan, model Cansu Taşkın yaşadığı gizli aşk ile magazin gündemini derinden sarstı.

Yılmaz Erdoğan’ın eski aşkı Cansu Taşkın’dan olay cümleler! Öpüşme videoları ifşa olmuştu! İlişkinin iki günlük gösterilmesine... 2

Cansu Taşkın da söz konusu iddiaların ardından bir YouTube programına konuk olarak aşkı doğruladı.

Yılmaz Erdoğan’ın eski aşkı Cansu Taşkın’dan olay cümleler! Öpüşme videoları ifşa olmuştu! İlişkinin iki günlük gösterilmesine... 3

Ancak Taşkın'ın açıklamasının ardından yalan söylediği iddia edildi. Bunun üzerine Taşkın'ın kardeşi, sosyal medya hesabında ikilinin görüntülerini ifşa etti.

SON DAKİKA