Yılmaz Erdoğan ve Cemre Ebüzziya aşk mı yaşıyor? Tatil görüntüleri sonrası ilk açıklama: "Gerçeği konuşmak en doğrusu olacak..."

Kariyerinde birçok yapımda yer alan Yılmaz Erdoğan, son dönemlerde İnci Taneleri dizisindeki Azem karakteriyle kariyerindeki hiç yakalayamadığı çıkışı elde etti. Kariyerinin yanında özel hayatıyla da magazin manşetlerini sallayan Yılmaz Erdoğan'ın, Cansu Taşkın ile dudak dudağa görüntülerinin ardından ünlü oyuncu Cemre Ebüzziya ile adı anıldı. İkilinin tatil fotoğrafının ortaya çıkmasıyla 'Yılmaz Erdoğan ve Cemre Ebüzziya aşk mı yaşıyor' soruları beraberinde geldi. Günler sonra ilk açıklama ise Cemre Ebüzziya'dan geldi...
Yılmaz Erdoğan'ın, Cansu Taşkın ile dudak dudağa görüntülerinin ardından ünlü oyuncu Cemre Ebüzziya ile adı anıldı. İkilinin tatil fotoğrafının ortaya çıkmasıyla 'Yılmaz Erdoğan ve Cemre Ebüzziya aşk mı yaşıyor?' soruları beraberinde geldi. Günler sonra ilk açıklama ise Cemre Ebüzziya'dan geldi...
İnci Taneleri'nin Azem'i Yılmaz Erdoğan, sezon finalini fırsat bilerek tatil sezonunu Bodrum'da açtı.
Magazin manşetlerini rol arkadaşı Hazar Ergüçlü ile sık sık süsleyen Yılmaz Erdoğan, son olarak aşk hayatıyla gündeme geldi.