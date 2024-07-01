SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Yılmaz Erdoğan ve Cemre Ebüzziya aşk mı yaşıyor? Tatil görüntüleri sonrası ilk açıklama: "Gerçeği konuşmak en doğrusu olacak..."

Kariyerinde birçok yapımda yer alan Yılmaz Erdoğan, son dönemlerde İnci Taneleri dizisindeki Azem karakteriyle kariyerindeki hiç yakalayamadığı çıkışı elde etti. Kariyerinin yanında özel hayatıyla da magazin manşetlerini sallayan Yılmaz Erdoğan'ın, Cansu Taşkın ile dudak dudağa görüntülerinin ardından ünlü oyuncu Cemre Ebüzziya ile adı anıldı. İkilinin tatil fotoğrafının ortaya çıkmasıyla 'Yılmaz Erdoğan ve Cemre Ebüzziya aşk mı yaşıyor' soruları beraberinde geldi. Günler sonra ilk açıklama ise Cemre Ebüzziya'dan geldi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 14:53 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 15:22
Yılmaz Erdoğan ve Cemre Ebüzziya aşk mı yaşıyor? Tatil görüntüleri sonrası ilk açıklama: Gerçeği konuşmak en doğrusu olacak... 1

Yılmaz Erdoğan'ın, Cansu Taşkın ile dudak dudağa görüntülerinin ardından ünlü oyuncu Cemre Ebüzziya ile adı anıldı. İkilinin tatil fotoğrafının ortaya çıkmasıyla 'Yılmaz Erdoğan ve Cemre Ebüzziya aşk mı yaşıyor?' soruları beraberinde geldi. Günler sonra ilk açıklama ise Cemre Ebüzziya'dan geldi...

Yılmaz Erdoğan ve Cemre Ebüzziya aşk mı yaşıyor? Tatil görüntüleri sonrası ilk açıklama: Gerçeği konuşmak en doğrusu olacak... 2

İnci Taneleri'nin Azem'i Yılmaz Erdoğan, sezon finalini fırsat bilerek tatil sezonunu Bodrum'da açtı.

Yılmaz Erdoğan ve Cemre Ebüzziya aşk mı yaşıyor? Tatil görüntüleri sonrası ilk açıklama: Gerçeği konuşmak en doğrusu olacak... 3

Magazin manşetlerini rol arkadaşı Hazar Ergüçlü ile sık sık süsleyen Yılmaz Erdoğan, son olarak aşk hayatıyla gündeme geldi.

SON DAKİKA