Yılların oyuncusu Cüneyt Arkın ve ölümsüz eserleri

Cüneyt Arkın, dün akşam saatlerinde solunum yetmezliği sebebiyle yoğun bakımda tedavi altına alındı. 7'den 70'e herkesin tanıdığı 81 yaşındaki usta oyuncuya, sinemada canlandırdığı "Malkoçoğlu" karakteri lakap olarak atfedilmiştir. Yılların oyuncusu Cüneyt Arkın, sinemayla oldukça genç yaşta tanışmıştır. Yedek subay olarak askerliğini yaparken, Göksel Arsoy'un başrol oynadığı Şafak Bekçileri (1963) filminin çekimleri sırasında yönetmen Halit Refiğ'in dikkatini çeken Arkın, Askerliğini bitirdikten sonra Adana ve civarında doktorluk yaptı. 1963 yılında bir derginin yarışmasında birinci oldu. Bir süre iş arayan Cüneyt Arkın, 1963'te Halit Refiğ'in teklifiyle sinema oyunculuğuna başladı ve 2 yıl içinde en az 30 film çevirdi.

İşte Cüneyt Arkın'ın yaşamından kareler...

6 Ağustos 2018 Pazartesi, 15:56:53 Güncelleme: 17:06:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





