Yılları 1997'de durdurdu! Eurovision'a katılan Şebnem Paker yıllar sonra ortaya bir çıktı pir çıktı! Gençlik iksiri bulmuş gibi

1997 yılında Dinle ile katıldığı Eurovision Şarkı Yarışması ile adını duyuran Şebnem Paker, Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan bir okula Müzik Öğretmeni olarak atandığı yönündeki haberlerin ardından gündem oldu. Türkiye'nin 1997 yılına kadarki Eurovision tarihinde elde ettiği en büyük başarılardan birini kazanan Paker'in son hali de merak edilip araştırılmaya başlandı. Adeta sırra kadem basan Paker'in sosyal medya paylaşımlarını görenler ise gözlerine inanamadı. Bir sosyal medya kullanıcısı "46 yaşında olamazsınız" derken bir başkası "Asalet" yorumunda bulundu. İşte Şebnem Paker'in son hali...