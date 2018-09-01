Yıllardır linç çetesinin hedefinde olan sanatçılar...
Yeni Türkü grubunun solisti Derya Köroğlu'nun GÜNAYDIN'a verdiği röportajda CHP'yi eleştirdiği için mahalle baskısına uğraması, solcu linç çetesinin ilk vukuatı değil. Her fırsatta 'Mahalle baskısı var' sloganları atan sözde özgürlükçü solcular, asıl kendileri gibi düşünmeyenlere büyük baskı uyguluyor. Linç çetesi, geçmişte de sanat camiasında iktidara yönelik olumlu yorumlarda bulunanlara karşı sosyal medyada büyük linç kampanyaları başlatmıştı. Bu linç kültürünün son örneği, Derya Köroğlu'nun GÜNAYDIN'a verdiği röportajın ardından yaşandı. Köroğlu röportajda; "Sol, geçmişte iktidara geldiği yerlerde toplumsal düzeni, otoriter bir düzene dönüştürdüğü için kaybetti. Türkiye'de ise sol, halkın taleplerine daha iyi kulak vermeli" demişti. Röportajın yayınladığı gün, sosyal medyada Köroğlu hakkında linç kampanyası başlatıldı.
AMBARGOYA UĞRADILAR
Linç çetesinden gördüğü sert tepkiler üzerine çark eden Köroğlu, sözlerinin çarpıtıldığını iddia etti. AncakAntalyaajın ses kaydında, Köroğlu'nun ricası üzerine yayınlanmayan bölümler de vardı. Bu bölümlerde Köroğlu'nun, "CHP'ye sitemimiz çok büyük; Atatürk'ün partisi falan değiller artık" şeklindeki sözleri yer alıyordu. Tıpkı Derya Köroğlu'na olduğu gibi, linç çetesinin sanat dünyasına uyguladığı mahalle baskısının geçmişte de birçok örneği yaşandı. İşte geçmişten günümüze solcu linç ortamı nedeniyle mağdur olan isimler...
- Geçtiğimiz yıl CHP, referandum propagandasında kullanmak için 'Bana Bir Masal Anlat Baba' şarkısını istemişti. Şarkının bestecisi ve söz yazarından olumsuz yanıt alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "O şarkıyı kullanmak istedik. Korktular, vermediler. Şarkıyı besteleyeni de, sahibini de kınadım" diyerek Yeni Türkü grubunu hedef göstermişti. Ardından Twitter'da Yeni Türkü'yle ilgili linç kampanyası başlamıştı.