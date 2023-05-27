"Yıllardır hasret kaldık butlara" diye Nihat Doğan Bülent Ersoy'a verdi veriştirdi! 3,5 ay önce baba olmuştu canlı yayında isyan etti
8 ay önce hayranı Arzu Doğan'la (Arezoo Gharlar) apar topar dünyaevine giren Nihat Doğan, kısa bir süre önce oğlu Badıkan'ı kucağına alarak ilk kez baba olma heyecanını yaşadı. Ünlü türkücü şimdilerde baba olmanın tadını çıkarıyor. bir magazin programına konuk olan Nihat Doğan samimi açıklamalarda bulundu. Ancak içlerinde en çok dikkat çeken Bülent Ersoy hakkında söyledikleri oldu.
27.05.2023 11:01 - Son Güncelleme: 27.05.2023 11:03
Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, geçtiğimiz aylarda İranlı bir hayranı Arezoo Gharlar'la apar topar dünyaevine girmişti.