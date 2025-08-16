Yıllardır ertelediği odayı yeniledi: Bergüzar Korel’in evindeki detaylar ilgi çekti
Halit Ergenç ile yaptığı evlilikten üç evladı olan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, bu kez eviyle gündeme geldi. Geçen haftalarda evinin salonunu yenileyen Korel, bu kez giyinme odasına el attı. "Yıllardır ertelediğim odanın dolaplarını yaptırdım" diyen Korel'in paylaşımı gündem olurken hem Türkiye'deki hem de İngiltere'deki evi beğeni topladı.
