Yıllardır ertelediği odayı yeniledi: Bergüzar Korel’in evindeki detaylar ilgi çekti

Halit Ergenç ile yaptığı evlilikten üç evladı olan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, bu kez eviyle gündeme geldi. Geçen haftalarda evinin salonunu yenileyen Korel, bu kez giyinme odasına el attı. "Yıllardır ertelediğim odanın dolaplarını yaptırdım" diyen Korel'in paylaşımı gündem olurken hem Türkiye'deki hem de İngiltere'deki evi beğeni topladı.

Bergüzar Korel, oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sıkça gündeme geliyor. Halit Ergenç ile evliliğinden üç çocuk sahibi olan Korel, sosyal medyada paylaştığı içeriklerle takipçilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda evinin salonunu yenileyerek beğeni toplayan ünlü oyuncu, şimdi de uzun süredir ertelediği giyinme odasının dolaplarını yeniletti.

Korel, odanın dağınık halini "Yıllardır ertelediğim odanın dolaplarını yaptırdım" notuyla Instagram'ın hikaye kısmında paylaştı.

Korel'in paylaşımı gündem olurken hem Türkiye'deki hem de İngiltere'deki evi beğeni topladı. Ünlü oyuncunun evlerinin modern ve şık dekorasyon detayları, takipçilerinden tam not aldı.

İŞTE YENİ SALONU!

Ünlü oyuncu, geçen günlerde ise evinin salonunu yenilemişti.

Korel, "Yeniliğe açılmak ve sonuç mükemmel!" notuyla sosyal medya hesabında yenilediği salonundan paylaşımda bulunmuştu.

Kahve ve bej renklerin hakim olduğu oda için "Sade ve şık", "Çok huzurlu görünüyor" yorumları dikkat çekmişti.

Odaya yerleştirilen aksesuarlar da büyük ilgi görmüştü.

Ünlü oyuncu paylaşımında sevimli dostuna da yer vermişti.

BİR AYAĞI LONDRA'DA!

Yılın belli zamanlarını Londra'da geçiren oyuncunun oradaki evinden de sık sık paylaşım yapmıştı.

Londra'da dubleks bir eve yerleşen Bergüzar Korel, evinin malzemelerini de Türkiye'den seçtiğini dile getirmişti.

Taşınma sırasında yaşadıklarını da takipçileriyle paylaşmıştı.

O dönem en büyük problemi taharet musluğu olan ve bu sorunu bir Türk firmasıyla çözen ünlü oyuncu, evinin malzemelerini de Türkiye'den seçtiğini dile getirmişti.

Bergüzar Korel'in İngiltere'deki evinde kareler...

Bergüzar Korel, Londra'dayken İstanbul'daki evine olan özlemini dile getirmişti.