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Yıllar sonra ortaya çıktı! Yeşilçam'a damga vuran Tarkan ile ahtapot sahnesinde gözden kaçan hata

Yeşilçam filmleri Türkiye'nin sinema tarihine damga vuran ve yıllar boyunca izleyicilerin gönlünde taht kuran yapımlarıyla bilinir. Yeşilçam filmleri arasında en ikonik olanlardan biri de Tarkan serisidir. Serilerden birinde yer alan Tarkan ile ahtapotun boğuştuğu unutulmaz sahnedeki bir hata yıllar sonra ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 13:47 Güncelleme 20 Haziran 2024, 13:47
Yıllar sonra ortaya çıktı! Yeşilçam’a damga vuran Tarkan ile ahtapot sahnesinde gözden kaçan hata 1

Yeşilçam filmleri Türkiye'nin sinema tarihine damga vuran ve yıllar boyunca izleyicilerin gönlünde taht kuran yapımlarıyla bilinir. Yönetmeninden sanat ekibine kadar herkes bir sahnenin ve hikayenin oluşturulması aşamasında titizlikle çalışırlar.

Yıllar sonra ortaya çıktı! Yeşilçam’a damga vuran Tarkan ile ahtapot sahnesinde gözden kaçan hata 2

Ancak, bazen izleyicilerin dahi fark edebileceği hatalar yapım sürecinin bir parçası olabilir.

Yıllar sonra ortaya çıktı! Yeşilçam’a damga vuran Tarkan ile ahtapot sahnesinde gözden kaçan hata 3

YEŞİLÇAM'IN UNUTULMAZ SAHNESİ

Yeşilçam filmleri arasında en ikonik olanlardan biri de Tarkan serisidir. Serilerden birinde yer alan Tarkan ile ahtapotun boğuştuğu unutulmaz sahnedeki bir hata yıllar sonra ortaya çıktı.

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