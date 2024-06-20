Yıllar sonra ortaya çıktı! Yeşilçam'a damga vuran Tarkan ile ahtapot sahnesinde gözden kaçan hata

1 Yeşilçam filmleri Türkiye'nin sinema tarihine damga vuran ve yıllar boyunca izleyicilerin gönlünde taht kuran yapımlarıyla bilinir. Yönetmeninden sanat ekibine kadar herkes bir sahnenin ve hikayenin oluşturulması aşamasında titizlikle çalışırlar.

2 Ancak, bazen izleyicilerin dahi fark edebileceği hatalar yapım sürecinin bir parçası olabilir.