Yıllar sonra ortaya çıktı! Kibar Feyzo'nun çekildiği köyün son hali şoke etti! Yeşilçam'ın efsane filmi Kibar Feyzo şaşırttı!

Kibar Feyzo filminde başlık parasını toplamak için köyden ayrılan ve çalıştığı yerde başkalarına 300 lira verilirken kendisine 100 lira verilmesine tepki gösteren Kibar Feyzo'nun (Kemal Sunal), aradaki farka itiraz etmesi ile "onlar sendikalı" denmesi, Kibar Feyzo'nun da "Ben de Harranlıyam" diye yanıt vermesi, filmin en fazla akıllarda kalan repliğini oluşturuyor.