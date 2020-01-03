Yıllar sonra ortaya çıktı! Çocuklar Duymasın'ın çocuk yıldızı Duygu'su Ayşecan Tatari...

Bir dönemin efsane dizisi Çocuklar Duymasın yayınlandığında reytingleri alt üst etmeyi başarmıştı. Çocuklar Duymasın'da yer alan karakterler hala hafızalarımızda. Çocuklar Duymasın dizisinin iki küçük yıldızı Havuç ve Duygu karakterini canlandıran Furkan Kızılay ile Ayşecan Tatari idi. Furkan Kızılay daha sonra oyunculuk kariyerine devam etti ancak Ayşecan Tatari daha sonra ekranlarda görünmedi. Ayşecan Tatari, ekran önünde bir kariyer sürmek yerine eğitimi tercih etti. Çocuklar Duymadın dizisinin final yapmasının ardından eğitimi için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Yıllar sonra yeniden Çocuklar Duymasın'da Duygu karakterini canlandırması için teklif gelse de bu teklifi kabul etmedi ve Amerika'da kaldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Ayşecan Tatari, yıllar sonraki haliyle herkesi şaşkına çevirdi. İşte evlenip sessiz sakin bir hayat süren Ayşecan Tatari'nin son hali.