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Yıllar onu bakın nasıl değiştirmiş! Hababam Sınıfı'nın 'Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel'in son hali...

Hababam Sınıfı serisinde 'Çalışkan Ahmet' rolüyle hafızalara kazınan Ahmet Sezerel, son zamanlarda merak konusu oldu. Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel'in yıllar içindeki değişimi görenleri şakına çevirdi... İşte Türk sinemasına damga vuran Hababam Sınıfı serisinde 'Çalışkan Ahmet'i canlandıran Ahmet Sezerel ve diğer ünlülerin şaşırtan değişimleri...

02.01.2021 17:32 - Son Güncelleme: 02.01.2021 17:38
Yıllar onu bakın nasıl değiştirmiş! Hababam Sınıfı'nın 'Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel'in son hali...

Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel, yıllar içindeki değişimiyle şaşkına çevirdi.

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Yıllar onu bakın nasıl değiştirmiş! Hababam Sınıfı'nın 'Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel'in son hali...

Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel, oyunculuğa neden devam etmediğini de açıkladı.

Yıllar onu bakın nasıl değiştirmiş! Hababam Sınıfı'nın 'Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel'in son hali...

Sezerel, "Beni cezbeden bir senaryoyla karşılaşmadım. Her zaman kamera arkasında olmayı tercih ettim." ifadelerini kullandı.

Yıllar onu bakın nasıl değiştirmiş! Hababam Sınıfı'nın 'Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel'in son hali...

Hababam Sınıfın'daki rolüyle Yeşilçam'ın unutulmazları arasına giren Ahmet Sezerel'in doğum günündeki son hali dikkat çekti.

Yıllar onu bakın nasıl değiştirmiş! Hababam Sınıfı'nın 'Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel'in son hali...

İşte Ahmet Sezerel'in doğum gününden sosyal medyaya yansıyan o fotoğraf.

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