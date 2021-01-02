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Yıllar onu bakın nasıl değiştirmiş! Hababam Sınıfı'nın 'Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel'in son hali...

Hababam Sınıfı serisinde 'Çalışkan Ahmet' rolüyle hafızalara kazınan Ahmet Sezerel, son zamanlarda merak konusu oldu. Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel'in yıllar içindeki değişimi görenleri şakına çevirdi... İşte Türk sinemasına damga vuran Hababam Sınıfı serisinde 'Çalışkan Ahmet'i canlandıran Ahmet Sezerel ve diğer ünlülerin şaşırtan değişimleri...

02.01.2021 17:32 - Son Güncelleme: 02.01.2021 17:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





