Yılın aşk bombası patladı! İrem Sak’ın yeni sevgilisi tanıdık çıktı ünlü oyuncu 11 yaş küçük sevgilisiyle bakın nasıl yakalandı
Yılın aşk bombası patladı! İrem Sak'ın yeni sevgilisi tanıdık çıktı... Ünlü oyuncu İrem Sak cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Sak, NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz ile Yeniköy'de objektiflere yakalandı. Yeni ilişkisi hakkında sorulan sorular karşısında utangaç tavırlar sergileyen İrem Sak'ın o halleri sosyal medyaya damga vururken ikilinin aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte o anlar...
10.09.2021 22:36
- Son Güncelleme: 10.09.2021 22:55
Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sık sık söz ettiren İrem Sak, şimdi ise özel hayatıyla gündeme geldi.
Uzun zamandır yalnız olan İrem Sak, aş orucunu bozdu. Yeni bir aşka yelken açan İrem Sak, yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yansıdı.
Gazete Magazin'de yer alan habere göre; İrem Sak, NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz ile Yeniköy'de objektiflere yakalandı.
Yeni ilişkisi hakkında sorulan sorular karşısında utangaç tavırlar sergileyen İrem Sak'ın o halleri sosyal medyaya damga vururken ikilinin aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü.