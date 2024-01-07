Yıldızlar Bana Uzak’ın Orhan’ı Murat Daltaban’ın eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer aynı sektörde aynı projelerde...

Kadrosunda Furkan Andıç, Burcu Kıratlı, Gürkan Uygun gibi sevilen isimlerin yer aldığı, ATV'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak'ta Orhan Varnalı karakterini canlandıran Murat Daltaban'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun birçok tiyatro projesinde birlikte çalıştığı eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Murat Daltaban'ın eşi kimmiş...