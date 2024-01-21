Yıldızlar Bana Uzak’ın Kadir’i Furkan Andıç’ın kardeşi bakın kim! Meğer o da oyuncuymuş! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’nin yıldızı...

ATV'de Pazar akşamları izleyici ile buluşan Yıldızlar Bana Uzak dizisinde Kadir karakterini canlandıran Furkan Andıç hakkındaki bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Andıç hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun kardeşinin kim olduğunu duyunca şaşıp kaldı. Andıç'ın Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin yıldızıyla kardeş olduğu ortaya çıktı. İşte Furkan Andıç'ın kendisi gibi oyuncu olan kardeşi...
ATV'de Pazar akşamları izleyici ile buluşan Yıldızlar Bana Uzak dizisinde Burcu Kıratlı ile başrolü üstlenen Furkan Andıç'ın hayatı merak edildi.
FURKAN ANDIÇ KİMDİR?
4 Nisan 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Furkan Andıç, 3 erkek kardeşin ortancasıdır. Ünlü oyuncunun annesi Boşnak, babası Trabzonludur. İlkokul ve Liseyi Ataşehir'de okuyan oyuncu, 2007 yılında liseden mezun olduktan sonra Ukrayna'ya gitti ve Kiev Politeknik Üniversitesi'nde ilk sene hazırlık ve dil eğitimi aldı.
Daha sonra Türkiye'ye geri dönen Andıç, bir süre Bilgi Üniversitesi'nde Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümünde okuyan genç oyuncu, daha sonra 2011-2012 eğitim senesi 1. döneminde Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarım bölümüne yatay geçiş yaptı.