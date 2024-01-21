Yıldızlar Bana Uzak’ın Kadir’i Furkan Andıç’ın kardeşi bakın kim! Meğer o da oyuncuymuş! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’nin yıldızı...

ATV'de Pazar akşamları izleyici ile buluşan Yıldızlar Bana Uzak dizisinde Kadir karakterini canlandıran Furkan Andıç hakkındaki bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Andıç hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun kardeşinin kim olduğunu duyunca şaşıp kaldı. Andıç'ın Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin yıldızıyla kardeş olduğu ortaya çıktı. İşte Furkan Andıç'ın kendisi gibi oyuncu olan kardeşi...