Yıldız Tilbe’nin yüzü yandı! Son görüntüsü korkuttu

Güçlü sesi ve şarkılarıyla beğeni toplayan Yıldız Tilbe , kariyerinin yanı sıra giyim tarzı, kendine has tavırları, dansları ve açıklamalarıyla sık sık adından söz ettirdi.

Şarkıcı, şimdi ise korkunç bir olayla gündeme geldi. Saçını boyadıktan sonra yüzünde yanıklar oluştuğunu açıklayan Tilbe'nin son hali sevenlerini korkuttu.

Yüzündeki yanıkların net bir şekilde göründüğü fotoğraflarını sosyal medyada yayınlayan Tilbe, "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum" dedi.

Takipçilerinin "geçmiş olsun" mesajlarına da yanıt veren Tilbe, "Doktora gittim, krem-hap verdiği her şeyi uyguluyorum. Geçer inşallah, çok sağ olsun" ifadelerini kullandı.