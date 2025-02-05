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Yıldız Tilbe’nin yüzü yandı! Son görüntüsü korkuttu

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, kariyerinin yanı sıra giyim tarzı, kendine has tavırları, dansları ve açıklamalarıyla sık sık adından söz ettirdi. Şarkıcı, şimdi ise korkunç bir olayla gündeme geldi. Saçını boyadıktan sonra yüzünde yanıklar oluştuğunu açıklayan Tilbe'nin son hali sevenlerini korkuttu.

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Giriş Tarihi :05 Şubat 2025 , 09:04 Güncelleme Tarihi :05 Şubat 2025 , 09:04
Yıldız Tilbe’nin yüzü yandı! Son görüntüsü korkuttu

Güçlü sesi ve şarkılarıyla beğeni toplayan Yıldız Tilbe, kariyerinin yanı sıra giyim tarzı, kendine has tavırları, dansları ve açıklamalarıyla sık sık adından söz ettirdi.

Yıldız Tilbe’nin yüzü yandı! Son görüntüsü korkuttu

Şarkıcı, şimdi ise korkunç bir olayla gündeme geldi. Saçını boyadıktan sonra yüzünde yanıklar oluştuğunu açıklayan Tilbe'nin son hali sevenlerini korkuttu.

Yıldız Tilbe’nin yüzü yandı! Son görüntüsü korkuttu

Yıldız Tilbe, saçını boyadıktan sonra talihsiz bir olay yaşadı. Yüzünde yanıklar oluşan şarkıcı, son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

Yıldız Tilbe’nin yüzü yandı! Son görüntüsü korkuttu

Yüzündeki yanıkların net bir şekilde göründüğü fotoğraflarını sosyal medyada yayınlayan Tilbe, "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum" dedi.

Yıldız Tilbe’nin yüzü yandı! Son görüntüsü korkuttu

Takipçilerinin "geçmiş olsun" mesajlarına da yanıt veren Tilbe, "Doktora gittim, krem-hap verdiği her şeyi uyguluyorum. Geçer inşallah, çok sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Yıldız Tilbe’nin yüzü yandı! Son görüntüsü korkuttu

İşte Yıldız Tilbe'nin yayınladığı o fotoğraflar...

Yıldız Tilbe’nin yüzü yandı! Son görüntüsü korkuttu

Yıldız Tilbe

Yıldız Tilbe’nin yüzü yandı! Son görüntüsü korkuttu

Yıldız Tilbe

Yıldız Tilbe’nin yüzü yandı! Son görüntüsü korkuttu

Yıldız Tilbe