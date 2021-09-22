Yıldız Tilbe'nin son sağlık durumu nasıl? İlk açıklama geldi 55 yaşındaki Yıldız ameliyat sonrası konuştu
Yıldız Tilbe'nin son sağlık durumu nasıl? İlk açıklama geldi, Yıldız ameliyat sonrası konuştu. Son olarak Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in programına katılan ve ardından hastaneye yattığı öğrenilen ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin sağlık durumu, sevenleri tarafından merak ediliyor. 55 yaşındaki Yıldız sosyal medyadan son durumunu paylaştı.
Bülent Ersoy ile Mustafa Keser'in sunuculuğunu üstlendiği 'Kimse Benzemez Bize' isimli programa konuk olmuş, program boyunca söylediği şarkılarla seyircinin kulaklarının pasını silmişti usta sanatçı Yıldız Tilbe... Ertesi gün ameliyat randevusu olan sanatçı, Ulus'ta bulunan özel hastaneye giderek, ameliyat masasına yatmıştı.
"TURP GİBİYİM ALLAHA ŞÜKÜR"
Kadın hastalıkları nedeniyle ameliyat olan Yıldız Tilbe, sosyal medya sayfasından sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Bir gönderi paylaşan Yıldız Tilbe, "Hepinize çok teşekkür ederim. Turp gibiyim Allaha şükür" ifadelerini kullandı.
Attığı her adımla adından söz ettiren Yıldız Tilbe, sosyal medyada yaptığı açıklamalarla son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı, son konserinde yaşadığı bir talihsizlikle çok konuşuldu.