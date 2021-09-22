Yıldız Tilbe’nin son sağlık durumu nasıl? İlk açıklama geldi 55 yaşındaki Yıldız ameliyat sonrası konuştu

Attığı her adımla adından söz ettiren Yıldız Tilbe, sosyal medyada yaptığı açıklamalarla son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı, son konserinde yaşadığı bir talihsizlikle çok konuşuldu.