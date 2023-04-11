Yıldız Tilbe'nin son halini görenler gözlerine inanamadı "Kısa oluverdi iyi oldu" Sahnede kıyafeti düşen Yıldız Tilbe...
Kendine has tarzı ile dikkat çeken Yıldız Tilbe gördüğü ilginin bir o kadarını sosyal medyada görüyor... Bir süredir sessizliğini koruyan Yıldız Tilbe yeni imajıyla ortalığı salladı. Saçlarını kesen bir de üzerine kınalayan Yıldız Tilbe son halini "Saçımı kestim, kınaladım. Oturuyorum hanım hanım" notuyla paylaştı. İşte Yıldız Tilbe'nin herkesi şaşırtan son hali.
11.04.2023 10:21 - Son Güncelleme: 11.04.2023 10:21
Sosyal medyayı özellikle de Twitter fazlasıyla aktif kullanan Yıldız Tilbe'nin son paylaşımı olay yarattı.