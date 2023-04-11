RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Yıldız Tilbe'nin son halini görenler gözlerine inanamadı "Kısa oluverdi iyi oldu" Sahnede kıyafeti düşen Yıldız Tilbe...

Yıldız Tilbe'nin son halini görenler gözlerine inanamadı "Kısa oluverdi iyi oldu" Sahnede kıyafeti düşen Yıldız Tilbe...

Kendine has tarzı ile dikkat çeken Yıldız Tilbe gördüğü ilginin bir o kadarını sosyal medyada görüyor... Bir süredir sessizliğini koruyan Yıldız Tilbe yeni imajıyla ortalığı salladı. Saçlarını kesen bir de üzerine kınalayan Yıldız Tilbe son halini "Saçımı kestim, kınaladım. Oturuyorum hanım hanım" notuyla paylaştı. İşte Yıldız Tilbe'nin herkesi şaşırtan son hali.

11.04.2023 10:21 - Son Güncelleme: 11.04.2023 10:21
Yıldız Tilbe’nin son halini görenler gözlerine inanamadı Kısa oluverdi iyi oldu Sahnede kıyafeti düşen Yıldız Tilbe...

Bir süredir sessiz olan Yıldız Tilbe yine yaptı yapacağını.

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Yıldız Tilbe’nin son halini görenler gözlerine inanamadı Kısa oluverdi iyi oldu Sahnede kıyafeti düşen Yıldız Tilbe...

Sanat camiasının gümçlü sesi Yıldız Tilbe aynı zamanda en ilginç karakterlerden de biri.

Yıldız Tilbe’nin son halini görenler gözlerine inanamadı Kısa oluverdi iyi oldu Sahnede kıyafeti düşen Yıldız Tilbe...

Sosyal medyayı özellikle de Twitter fazlasıyla aktif kullanan Yıldız Tilbe'nin son paylaşımı olay yarattı.

Yıldız Tilbe’nin son halini görenler gözlerine inanamadı Kısa oluverdi iyi oldu Sahnede kıyafeti düşen Yıldız Tilbe...

Önce " Saçımı kestim, kınalarım. Oturuyorum hanım hanım, ne yapayım" paylaşımı yaptı.

Yıldız Tilbe’nin son halini görenler gözlerine inanamadı Kısa oluverdi iyi oldu Sahnede kıyafeti düşen Yıldız Tilbe...

Sonrasında "Kısa oluverdi birden iyi oldu. Yüzüme düşen saç taneleriyle anlaşamıyorduk" dedi. Akabinde son halini paylaştı.

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