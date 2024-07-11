Yıldız Tilbe'nin sır gibi sakladığı kızı Sezen'e bakın! 16'sında kaçarak evlenmişti! Sosyal medyadan takip bile etmediği kızıyla benzerliği olay...

Türk müziğinin efsanevi ismi Yıldız Tilbe'nin yıllardır sır gibi sakladığı kızı Sezen sonunda ortaya çıktı! Ünlü sanatçının sosyal medyada bile takip etmediği kızı Sezen'i görenler, benzerlik karşısında şaşkına döndü. İşte Yıldız Tilbe'nin gözlerden uzak tuttuğu kızı Sezen...

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Usta şarkıcı Yıldız Tilbe, henüz 16 yaşındayken 15 gün önce tanıştığı ve ne iş yaptığını dahi bilmediği Güngör Karahan ile kaçarak evlendi.