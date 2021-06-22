Yıldız Tilbe’nin kızına bakın! Sezen Burçin’i görenler şaştı kaldı annesinin bire bir kopyası “İkizi kadar benziyor”

Yıldız Tilbe'nin kızına bakın! Sezen Burçin'i görenler şaştı kaldı… Dillere pelesenk olan şarkıları ve güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü şarkıcının özellikle kameralardan uzat büyüttüğü kızı Sezen Burçin merak konusu oldu. Tilbe'nin kızı Sezen Burçin'i görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Anne-kızın benzerliği, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Yıldız Tilbe ve kızı için "İkizi kadar benziyor" yorumları yapıldı. İşte Yıldız Tilbe'nin gözlerden uzak büyüttüğü kızı Sezen Burçin…

22.06.2021 02:25 - Son Güncelleme: 22.06.2021 02:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





