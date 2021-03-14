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Yıldız Tilbe'nin gençliği sosyal medyayı salladı görenler ünlü oyuncu sandı! 'Nesrin Cavadzade değil mi o?'

Yıldız Tilbe'nin gençliği sosyal medyayı salladı. Sesi ve kendi özgü yorumuyla 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kuran usta sanatçı Yıldız Tilbe Instagram'dan nostaljik paylaşımlarda bulundu. Gençlik fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan 54 yaşındaki Yıldız Tilbe'yi görenler ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade'ye benzetti. İşte sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Yıldız Tilbe'nin gençliği ve Nesrin Cavadzade benzerliği...

14.03.2021 14:09 - Son Güncelleme: 14.03.2021 14:22
Yıldız Tilbe'nin gençliği sosyal medyayı salladı görenler ünlü oyuncu sandı! 'Nesrin Cavadzade değil mi o?'

'NESRİN CAVADZADE DEĞİL Mİ O?'

Yıldız Tilbe'nin gençliği sosyal medyayı salladı. Pandemi döneminde sosyal medyayı oldukça aktif kullanan usta sanatçı Yıldız Tilbe, gençlik fotoğrafıyla gündeme bomba gibi düştü. Yıldız Tilbe'nin gençlik fotoğrafını görenler ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade'ye benzetti.

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Yıldız Tilbe'nin gençliği sosyal medyayı salladı görenler ünlü oyuncu sandı! 'Nesrin Cavadzade değil mi o?'

İşte 'Nesrin Cavadzade değil mi o?', 'Nesrin Cavadzade sanan bir tek ben olamam.' yorumlarıyla sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Yıldız Tilbe'nin gençliği başta olmak üzere ünlülerin nostaljik paylaşımları...

Yıldız Tilbe'nin gençliği sosyal medyayı salladı görenler ünlü oyuncu sandı! 'Nesrin Cavadzade değil mi o?'

EBRU GÜNDEŞ

Yıldız Tilbe'nin gençliği sosyal medyayı salladı görenler ünlü oyuncu sandı! 'Nesrin Cavadzade değil mi o?'
Yıldız Tilbe'nin gençliği sosyal medyayı salladı görenler ünlü oyuncu sandı! 'Nesrin Cavadzade değil mi o?'

ESRA BİLGİÇ