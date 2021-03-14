Yıldız Tilbe'nin gençliği sosyal medyayı salladı görenler ünlü oyuncu sandı! 'Nesrin Cavadzade değil mi o?'
Yıldız Tilbe'nin gençliği sosyal medyayı salladı. Sesi ve kendi özgü yorumuyla 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kuran usta sanatçı Yıldız Tilbe Instagram'dan nostaljik paylaşımlarda bulundu. Gençlik fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan 54 yaşındaki Yıldız Tilbe'yi görenler ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade'ye benzetti. İşte sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Yıldız Tilbe'nin gençliği ve Nesrin Cavadzade benzerliği...
14.03.2021 14:09
- Son Güncelleme: 14.03.2021 14:22