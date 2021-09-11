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Haberler Magazin Yıldız Tilbe’nin ev hali sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü! Gören dönüp bir daha baktı karın kasları olay oldu

Yıldız Tilbe’nin ev hali sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü! Gören dönüp bir daha baktı karın kasları olay oldu

Yıldız Tilbe'nin ev hali sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü! Güçlü sesi ve şarkılarının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Yıldız Tilbe, Instagram sayfasında yayınladığı son fotoğraflarla yine adından söz ettirdi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı, ev halini Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Tilbe'nin kısa sürede gündem olan ev hali, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Yıldız Tilbe'nin çok konuşulan ev hali...

11.09.2021 18:04 - Son Güncelleme: 11.09.2021 18:26
Yıldız Tilbe’nin ev hali sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü! Gören dönüp bir daha baktı karın kasları olay oldu

Güçlü sesi ve yorumuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına yenilerini ekledi.

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Yıldız Tilbe’nin ev hali sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü! Gören dönüp bir daha baktı karın kasları olay oldu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Yıldız Tilbe, ev halini Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Yıldız Tilbe’nin ev hali sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü! Gören dönüp bir daha baktı karın kasları olay oldu

Art arda paylaşımlarda bulunan Tilbe'nin ev hali, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.

Yıldız Tilbe’nin ev hali sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü! Gören dönüp bir daha baktı karın kasları olay oldu

SOSYAL MEDYA KULLANICILARINI İKİYE BÖLDÜ!
Tilbe'nin paylaşımları, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, Tilbe'nin ev halini için "Her haliyle güzel", "Ne giyse ne yapsa yakışır", "Ben beğendim, çok güzel" yorumlarında bulundu.

Yıldız Tilbe’nin ev hali sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü! Gören dönüp bir daha baktı karın kasları olay oldu

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı ise "Hiç yakışmamış", "Olmamış, bizimle değilsin Yıldız" yorumlarında bulundu.

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