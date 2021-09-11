Yıldız Tilbe’nin ev hali sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü! Gören dönüp bir daha baktı karın kasları olay oldu

SOSYAL MEDYA KULLANICILARINI İKİYE BÖLDÜ!

Tilbe'nin paylaşımları, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, Tilbe'nin ev halini için "Her haliyle güzel", "Ne giyse ne yapsa yakışır", "Ben beğendim, çok güzel" yorumlarında bulundu.