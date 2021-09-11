Yıldız Tilbe’nin ev hali sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü! Gören dönüp bir daha baktı karın kasları olay oldu
Yıldız Tilbe'nin ev hali sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü! Güçlü sesi ve şarkılarının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Yıldız Tilbe, Instagram sayfasında yayınladığı son fotoğraflarla yine adından söz ettirdi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı, ev halini Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Tilbe'nin kısa sürede gündem olan ev hali, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Yıldız Tilbe'nin çok konuşulan ev hali...
11.09.2021 18:04
- Son Güncelleme: 11.09.2021 18:26
Güçlü sesi ve yorumuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına yenilerini ekledi.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Yıldız Tilbe, ev halini Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.