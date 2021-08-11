Yıldız Tilbe'nin anneanne olduğunu duyan şaştı kaldı kızıyla benzerliği hayrete düşürdü! İşte sır gibi sakladığı kızı ve torunları
Yıldız Tilbe'nin anneanne olduğunu duyan şaştı kaldı kızıyla benzerliği hayrete düşürdü! Güçlü sesi ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla her döneme damga vuran ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Bülent Ersoy'un programına konuk olacağının açıklanması üzerine gündem olan Tilbe'nin özel hayatı bir kez daha merak edilip araştırılmaya başlandı. Henüz 16 yaşındayken 15 gün önce tanıştığı Güngör Karahan ile kaçarak evlenen Tilbe'nin kızı Sezen Burçin Karahan ve torunlarını görenler ise şaştı kaldı. Şarkıcının kendisinden 17 yaş küçük olan kızıyla benzerliği ise çok konuşuldu. İşte Yıldız Tilbe'nin sır gibi sakladığı kızı ve torunları...
11.08.2021 22:58 - Son Güncelleme: 08.04.2023 13:27
Bülent Ersoy'un programına konuk olacağının açıklanması üzerine gündem olan Yıldız Tilbe'nin özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Tilbe hakkında araştırma yapan hayranları, şarkıcının kızı ve torunlarını görünce şaştı kaldı.
Henüz 16 yaşındayken, 1984 yılında 15 gün önce tanıştığı ve ne iş yaptığını dahi bilmediği Güngör Karahan ile kaçarak evlenen Yıldız Tilbe'nin yeni evlendiği eşi 1 ay sonra askere gitti. Eşi dönünceye kadar da kızı Sezen Burçin dünyaya geldi.
Tilbe'nin gözlerden uzak büyüttüğü kızı Sezen Burçin Karahan'ın annesine olan benzerliği de görenleri hayrete düşürdü.