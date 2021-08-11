Yıldız Tilbe’nin anneanne olduğunu duyan şaştı kaldı kızıyla benzerliği hayrete düşürdü! İşte sır gibi sakladığı kızı ve torunları

Henüz 16 yaşındayken, 1984 yılında 15 gün önce tanıştığı ve ne iş yaptığını dahi bilmediği Güngör Karahan ile kaçarak evlenen Yıldız Tilbe'nin yeni evlendiği eşi 1 ay sonra askere gitti. Eşi dönünceye kadar da kızı Sezen Burçin dünyaya geldi.