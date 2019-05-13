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Yıldız Tilbe Twitter hesabından yanlışlıkla iş takvimini paylaştı! Tilbe'nin kazancı dudak uçuklattı!

Sosyal medyada attığı tweetlerle gündem olan Yıldız Tilbe, bu kez de paylaştığı fotoğrafla adından söz ettirdi.Twitter hesabından yanlışlıkla iş takvimini paylaşan şarkıcı Yıldız Tilbe'nin, verdiği konserlerden aldığı ücretler ortaya çıktı. Programlardan kazandığı ücretlerin ortaya çıktığını fark eden Tilbe, paylaşımını kısa sürede sildi.

13.05.2019 11:00 - Son Güncelleme: 13.05.2019 11:00
Yıldız Tilbe Twitter hesabından yanlışlıkla iş takvimini paylaştı! Tilbe'nin kazanı dudak uçuklattı!

Yıldız Tilbe, dün yaptığı paylaşımla olay oldu!Özel hayatındaki her anını sosyal medya hesaplarından paylaşan şarkıcı, dün konser ücretlerinin göründüğü iş takvimini paylaştı.

Yıldız Tilbe Twitter hesabından yanlışlıkla iş takvimini paylaştı! Tilbe'nin kazanı dudak uçuklattı!

ALDIĞI ÜCRETLER DUDAK UÇUKLATTI

Paylaşılan iş takviminde Tilbe'nin konser başına aldığı ücretler de yer alıyordu. Mütevaziliğiyle bilinen şarkıcının, iş takviminde 21 konser bulunuyor; alacağı toplam miktar ise 3 milyon 90 bin artı 35 bin euro.

Yıldız Tilbe Twitter hesabından yanlışlıkla iş takvimini paylaştı! Tilbe'nin kazanı dudak uçuklattı!

ANINDA KALDIRDI

Konserlerinden kazandığı tüm ücreti paylaştığını fark eden Tilbe, paylaşımı kısa süre içerisinde sildi.

Yıldız Tilbe Twitter hesabından yanlışlıkla iş takvimini paylaştı! Tilbe'nin kazanı dudak uçuklattı!
Yıldız Tilbe Twitter hesabından yanlışlıkla iş takvimini paylaştı! Tilbe'nin kazanı dudak uçuklattı!
Yıldız Tilbe Twitter hesabından yanlışlıkla iş takvimini paylaştı! Tilbe'nin kazanı dudak uçuklattı!
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