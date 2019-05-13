Yıldız Tilbe Twitter hesabından yanlışlıkla iş takvimini paylaştı! Tilbe'nin kazancı dudak uçuklattı!

Sosyal medyada attığı tweetlerle gündem olan Yıldız Tilbe, bu kez de paylaştığı fotoğrafla adından söz ettirdi.Twitter hesabından yanlışlıkla iş takvimini paylaşan şarkıcı Yıldız Tilbe'nin, verdiği konserlerden aldığı ücretler ortaya çıktı. Programlardan kazandığı ücretlerin ortaya çıktığını fark eden Tilbe, paylaşımını kısa sürede sildi.

13.05.2019 11:00 - Son Güncelleme: 13.05.2019 11:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





