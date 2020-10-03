Yıldız Tilbe son haliyle bombayı patlattı! 'Asker Yıldız' sosyal medyayı salladı: Çok yakışıklı olmuşsun abla
Gündeme dair yaptığı yorumlarla dikkat çeken ünlü şarkıcı, hayatından kesitler paylaşmayı ihmal etmiyor. İmajında sık sık değişiklik yapan Yıldız Tilbe, son beş yıl içinde saçlarını kahverengi, kızıl, pembe ve mora boyatmıştı. İki ay önce de saçlarını kısacak kestiren 54 yaşındaki şarkıcının tercihi bu kez asker tıraşı oldu. Ünlü sanatçı saçlarını kazıttığı fotoğrafıyla bir anda gündeme oturdu. İşte Yıldız Tilbe'nin son hali...
03.10.2020 15:30
- Son Güncelleme: 03.10.2020 15:30
Gündeme dair yaptığı paylaşımlarla ve sürekli değiştirdiği imajıyla her daim adından söz ettiren Yıldız Tilbe, saçlarını kısacık kestirdi. Yeni imajını "Hazır asker" notuyla Twitter'dan paylaşan şarkıcıya yorum yağdı.
Daha önce de defalarca kez imajını değiştiren Yıldız Tilbe'nin son imajı için "Çok yakışıklı olmuşsun abla" yorumları yapıldı. Tilbe ise yeni imajı hakkında gelen eleştirilere sessiz kaldı. İşte başta Yıldız Tilbe olmak üzere ünlülerin değişimleri.
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