Yıldız Tilbe son haliyle bombayı patlattı! 'Asker Yıldız' sosyal medyayı salladı: Çok yakışıklı olmuşsun abla

Gündeme dair yaptığı paylaşımlarla ve sürekli değiştirdiği imajıyla her daim adından söz ettiren Yıldız Tilbe, saçlarını kısacık kestirdi. Yeni imajını "Hazır asker" notuyla Twitter'dan paylaşan şarkıcıya yorum yağdı.

Daha önce de defalarca kez imajını değiştiren Yıldız Tilbe'nin son imajı için "Çok yakışıklı olmuşsun abla" yorumları yapıldı. Tilbe ise yeni imajı hakkında gelen eleştirilere sessiz kaldı. İşte başta Yıldız Tilbe olmak üzere ünlülerin değişimleri.