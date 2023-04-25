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Haberler Magazin Yıldız Tilbe sır gibi saklıyordu! “Yeterince güzelim” diyen Yıldız Tilbe’nin siz bir de kızını görün! 38’lik Sezen ortalığı salladı...

Yıldız Tilbe sır gibi saklıyordu! “Yeterince güzelim” diyen Yıldız Tilbe’nin siz bir de kızını görün! 38’lik Sezen ortalığı salladı...

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Kıbrıs'ta bir otelse sahne aldı. Saçlarının peruk olduğunu dile getiren şarkıcı, "Kendimi böyle daha iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı. Tarzıyla dikkat çeken Tilbe'nin "Yeterince güzelim" sözleri de çok konuşuldu. Hem tarzı hem sözleriyle gündeme gelen şarkıcının hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Tilbe'nin sır gibi sakladığı 38 yaşındaki kızını görenler ise hayran kaldı. İşte Yıldız Tilbe'nin gözünden sakındığı kızı...

takvim.com.tr
25.04.2023 11:12 - Son Güncelleme: 25.04.2023 11:12
Yıldız Tilbe sır gibi saklıyordu! “Yeterince güzelim” diyen Yıldız Tilbe’nin siz bir de kızını görün! 38’lik Sezen ortalığı salladı...

Ramazan Bayramı'nın ikinci günü Kıbrıs'ta yer alan bir otelde sahne alan Yıldız Tilbe, program öncesi yeni imajıyla basın mensuplarının karşısına çıktı.

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Yıldız Tilbe sır gibi saklıyordu! “Yeterince güzelim” diyen Yıldız Tilbe’nin siz bir de kızını görün! 38’lik Sezen ortalığı salladı...

Tarzıyla dikkat çeken Tilbe, "Saçlarım peruk. Kısacık kestim. Kendimi böyle daha iyi hissediyorum. Dipleri biraz yıpranmıştı. Tararken tarak aksıyordu. Bende akmayan yerleri kestim. Kına da yaptım" ifadelerini kullandı.

Yıldız Tilbe sır gibi saklıyordu! “Yeterince güzelim” diyen Yıldız Tilbe’nin siz bir de kızını görün! 38’lik Sezen ortalığı salladı...

Ünlü isim, kadınların güzellik merkezinde saatlerce vakit geçirdiğinin söylenmesi üzerine; "Ben yeterince güzelim. O yüzden fazla güzelleşip başımı derde sokmak istemiyorum" karşılığını verdi.

Yıldız Tilbe sır gibi saklıyordu! “Yeterince güzelim” diyen Yıldız Tilbe’nin siz bir de kızını görün! 38’lik Sezen ortalığı salladı...

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ilk kez sahneye çıktığını ifade eden Tilbe, heyecanlı olduğunu dile getirerek "6 Şubat'taki depremden beri ilk kez sahneye çıkmıyordum. Araya Ramazan girdi. Bayağı uzun bir zaman oldu. O yüzden biraz heyecanlıyım" şeklinde konuştu.

Yıldız Tilbe sır gibi saklıyordu! “Yeterince güzelim” diyen Yıldız Tilbe’nin siz bir de kızını görün! 38’lik Sezen ortalığı salladı...

Hem tarzı hem sözleriyle gündeme gelen şarkıcının hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Tilbe'nin sır gibi sakladığı 38 yaşındaki kızını görenler ise hayran kaldı.

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