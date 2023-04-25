Yıldız Tilbe sır gibi saklıyordu! “Yeterince güzelim” diyen Yıldız Tilbe’nin siz bir de kızını görün! 38’lik Sezen ortalığı salladı...

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ilk kez sahneye çıktığını ifade eden Tilbe, heyecanlı olduğunu dile getirerek "6 Şubat'taki depremden beri ilk kez sahneye çıkmıyordum. Araya Ramazan girdi. Bayağı uzun bir zaman oldu. O yüzden biraz heyecanlıyım" şeklinde konuştu.