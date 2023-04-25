Yıldız Tilbe sır gibi saklıyordu! “Yeterince güzelim” diyen Yıldız Tilbe’nin siz bir de kızını görün! 38’lik Sezen ortalığı salladı...
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Kıbrıs'ta bir otelse sahne aldı. Saçlarının peruk olduğunu dile getiren şarkıcı, "Kendimi böyle daha iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı. Tarzıyla dikkat çeken Tilbe'nin "Yeterince güzelim" sözleri de çok konuşuldu. Hem tarzı hem sözleriyle gündeme gelen şarkıcının hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Tilbe'nin sır gibi sakladığı 38 yaşındaki kızını görenler ise hayran kaldı. İşte Yıldız Tilbe'nin gözünden sakındığı kızı...
25.04.2023 11:12 - Son Güncelleme: 25.04.2023 11:12
Ramazan Bayramı'nın ikinci günü Kıbrıs'ta yer alan bir otelde sahne alan Yıldız Tilbe, program öncesi yeni imajıyla basın mensuplarının karşısına çıktı.