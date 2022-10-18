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Haberler Magazin Yıldız Tilbe seyircilerinin önünde sahne kıyafetini giyerken düştü! Gören neye uğradığını şaşırdı! O anlar anbean kameralara yansıdı

Yıldız Tilbe seyircilerinin önünde sahne kıyafetini giyerken düştü! Gören neye uğradığını şaşırdı! O anlar anbean kameralara yansıdı

Kendine has tarzı ile dikkat çeken Yıldız Tilbe, son zamanlarda verdiği konserlerle sık sık gündem oldu. Konser maratonuna hız kesmeyen şarkıcı, bu akşam Kuruçeşme'de sevenleriyle buluştu. Ancak şarkılarını dinleyicileriyle hep bir ağızdan söyleyen Tilbe, konser sırasında talihsiz bir kaza yaşadı. Tilbe, seyircilerinin önünde sahne kıyafetini giyerken dengesini kaybetti ve düştü. O anlar ise anbean kameralara yansırken sosyal medyada gündem oldu. İşte Yıldız Tilbe'nin o anları...

18.10.2022 00:18 - Son Güncelleme: 18.10.2022 00:24
Yıldız Tilbe seyircilerinin önünde sahne kıyafetini giyerken düştü! Gören neye uğradığını şaşırdı! O anlar anbean kameralara yansıdı

Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, son zamanlarda verdiği konserlerle sık sık gündem oldu.

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Yıldız Tilbe seyircilerinin önünde sahne kıyafetini giyerken düştü! Gören neye uğradığını şaşırdı! O anlar anbean kameralara yansıdı

Geçtiğimiz haftalarda Harbiye'de sahne alan Tilbe, şarkılarının yanı sıra konser sırasındaki açıklamalarıyla da uzun süre magazin gündeminde yer aldı.

Yıldız Tilbe'nin zor anları | VİDEO

Yıldız Tilbe seyircilerinin önünde sahne kıyafetini giyerken düştü! Gören neye uğradığını şaşırdı! O anlar anbean kameralara yansıdı

Tilbe'nin özellikle "Herkesi dinliyorum ama bildiğimi okuyorum. Ne şahane bir şey değil mi? Çünkü bildiklerimden başka bir şey bilmiyorum" şeklindeki sözleri çok konuşuldu.

Yıldız Tilbe seyircilerinin önünde sahne kıyafetini giyerken düştü! Gören neye uğradığını şaşırdı! O anlar anbean kameralara yansıdı

Konser maratonuna hız kesmeyen şarkıcı, bu akşam Kuruçeşme'de sevenleriyle buluştu.

Yıldız Tilbe seyircilerinin önünde sahne kıyafetini giyerken düştü! Gören neye uğradığını şaşırdı! O anlar anbean kameralara yansıdı

Ancak şarkılarını dinleyicileriyle hep bir ağızdan söyleyen Tilbe, konser sırasında talihsiz bir kaza yaşadı.

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