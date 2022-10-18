Yıldız Tilbe seyircilerinin önünde sahne kıyafetini giyerken düştü! Gören neye uğradığını şaşırdı! O anlar anbean kameralara yansıdı
Kendine has tarzı ile dikkat çeken Yıldız Tilbe, son zamanlarda verdiği konserlerle sık sık gündem oldu. Konser maratonuna hız kesmeyen şarkıcı, bu akşam Kuruçeşme'de sevenleriyle buluştu. Ancak şarkılarını dinleyicileriyle hep bir ağızdan söyleyen Tilbe, konser sırasında talihsiz bir kaza yaşadı. Tilbe, seyircilerinin önünde sahne kıyafetini giyerken dengesini kaybetti ve düştü. O anlar ise anbean kameralara yansırken sosyal medyada gündem oldu. İşte Yıldız Tilbe'nin o anları...
18.10.2022 00:18 - Son Güncelleme: 18.10.2022 00:24
Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, son zamanlarda verdiği konserlerle sık sık gündem oldu.
Geçtiğimiz haftalarda Harbiye'de sahne alan Tilbe, şarkılarının yanı sıra konser sırasındaki açıklamalarıyla da uzun süre magazin gündeminde yer aldı.