Yıldız Tilbe makyajsız objektif karşısına geçti! Güçlü sesiyle sosyal medyayı inletti giyim tarzı olay oldu

Yıldız Tilbe makyajsız objektif karşısına geçti! Güçlü sesiyle sosyal medyayı inletti… Dillere pelesenk olan şarkılarıyla 7'den 70'e gönüllere taht kuran ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sevenlerine mini konser verdiği bir videosu ile gündeme geldi. Tatil için Afyon'u tercih eden Tilbe, konakladığı otelde sevenlerine şarkıyla ulaştı. Sıfır makyaj objektif karşısına geçen şarkıcı, güçlü sesiyle kendine hayran bırakırken giyim tarzı ile olay oldu. İşte Yıldız Tilbe'nin Çabuk Olalım Aşkım şarkısını seslendirdiği o anlar…

05.07.2021 18:37 - Son Güncelleme: 05.07.2021 18:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





