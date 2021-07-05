Yıldız Tilbe makyajsız objektif karşısına geçti! Güçlü sesiyle sosyal medyayı inletti giyim tarzı olay oldu
Yıldız Tilbe makyajsız objektif karşısına geçti! Güçlü sesiyle sosyal medyayı inletti… Dillere pelesenk olan şarkılarıyla 7'den 70'e gönüllere taht kuran ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sevenlerine mini konser verdiği bir videosu ile gündeme geldi. Tatil için Afyon'u tercih eden Tilbe, konakladığı otelde sevenlerine şarkıyla ulaştı. Sıfır makyaj objektif karşısına geçen şarkıcı, güçlü sesiyle kendine hayran bırakırken giyim tarzı ile olay oldu. İşte Yıldız Tilbe'nin Çabuk Olalım Aşkım şarkısını seslendirdiği o anlar…
05.07.2021 18:37
- Son Güncelleme: 05.07.2021 18:39
Dillere pelesenk olan şarkılarıyla 7'den 70'e gönüllere taht kuran ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sevenlerine mini konser verdiği bir videosu ile gündeme geldi.
Tatil için Afyon'u tercih eden Yıldız Tilbe'nin konakladığı otelde Çabuk Olalım Aşkım şarkısını seslendirdiği anlar kayıt altına alınarak sosyal medyada paylaşıldı.
Tilbe'nin sıfır makyaj objektif karşısına geçtiği video, kısa süre içinde sosyal medyaya damga vurdu.
Güçlü sesiyle dinleyicisinden tam not alan ünlü şarkıcıya, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağdı. Tilbe için "Yine döktürmüşsün, işte ses işte sanatçı", "Beğeni toplamak için parıltılı elbiselere, ışıltılı makyajlara ihtiyacı yok" yorumları yapıldı.
Öte yandan Tilbe'nin giyim tarzı ve makyajsız hali de çok konuşuldu. Sosyal medya kullanıcıları, "Abla gerçekten böyle mi dolaşıyorsun?", "Çok doğalsın, çok bizdensin" yorumunu yaptı.