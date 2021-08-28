Yıldız Tilbe kıyafetinin azizliğine uğradı! Sahnenin ortasında elbisesini çıkardı konsere iç çamaşırıyla devam etti

O anlar anbean kayıt altına alınırken Yıldız Tilbe, elbisesinin hikayesini şöyle anlattı: "Bu elbiseyi ilk defa giydim, üstü darmış. 5 yıl önce almıştım bu elbiseyi. Dolapta öyle duruyordu, 'Ne giyeyim, ne giyeyim...' derken bir baktım etiketi üstünde duruyor. Hiç giymemişim, o kadar sevindim ki... Aldım, buraya geldim. Rezil etti beni"