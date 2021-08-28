Yıldız Tilbe kıyafetinin azizliğine uğradı! Sahnenin ortasında elbisesini çıkardı konsere iç çamaşırıyla devam etti
Yıldız Tilbe kıyafetinin azizliğine uğradı! Sahnenin ortasında elbisesini çıkardı... Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, önceki gece Bodrum Antik Tiyatro'da sahne aldı. Güçlü sesi ve hafızalara kazınan şarkılarıyla seyircisine unutulmaz bir gece yaşatan Tilbe, konser sırasında dikkat çeken bir harekete imza attı. Elbisesinin üst kısmı dar gelen şarkıcı, konserin belli bir kısmından sonra iç çamaşırıyla şarkı söylemeye devam etti. Ünlü şarkıcı bu sırada seyircisine elbisesinin hikayesini anlatmayı da ihmal etmedi. İşte o anlar...
Attığı her adımla adından söz ettiren Yıldız Tilbe, sosyal medyada yaptığı açıklamalarla son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı, şimdi ise konserinde yaşadığı bir talihsizlikle çok konuşuldu.
Bodrum Antik Tiyatro'da sahne alan ünlü şarkıcı, elbisesinin üst kısmı dar gelince zor anlar yaşadı.
O anlar anbean kayıt altına alınırken Yıldız Tilbe, elbisesinin hikayesini şöyle anlattı: "Bu elbiseyi ilk defa giydim, üstü darmış. 5 yıl önce almıştım bu elbiseyi. Dolapta öyle duruyordu, 'Ne giyeyim, ne giyeyim...' derken bir baktım etiketi üstünde duruyor. Hiç giymemişim, o kadar sevindim ki... Aldım, buraya geldim. Rezil etti beni"
Açıklamasıyla seyircisini kahkahaya boğan Yıldız Tilbe'nin doğal halleri hayranlarının beğenisini topladı.